我居住在洛杉機市北麓小山上的社區，每年年底是屋宇委員會普選的時間，屋宇委員會管理社區，是一個有法律基礎的權力組織。委員依法由普選產生，共有五人，當選委員對社區影響很大。

今年有興趣參選的鄰居特別多，在候選人中，有一位不知從哪裡冒出來的老強人，用「減管理費」當競選口號，號召社區屋主投票 給他，這是一個相當聰明的策略。雖然我們的社區並不龐大，並非彼此熟悉，如果只憑在委員會通告上發表一則競選宣言，絕對不夠，必須要有些引人注意的表現，才有獲選的機會。

去年我成功當選委員，全靠我花時間，逐步迫使管理公司執行法規，為社區居民爭取到足夠的訪客停車位，做出了貢獻。

這個新候選人與別人不同，他身型高大，擅長經營關係，有點自恃曾在政府當過高管，很快地就結合幾個曾任公職的鄰居。有一次，他當眾用激烈的方式，高聲質詢本屆負責財政委員的財政開支，意在引人注意，當成競選手段。但情況有點過分，嚇得本屆義務擔任財政委員的鄰居手顫腳震，讓旁觀鄰人為之側目，令人不安。

選舉結果，他竟然獲選，雖然他行為囂張，但他的競選口號中用，確實有許多住戶害怕委員會對收支失控，釀成財政困難，會增加戶主負擔。我因抗癌放棄競選連任，將無緣與他共事，唯望他上位後態度會改變，可為委員會帶來新面貌。

不料，這位新委員在新舊任交替的緩衝期，便有小動作，他結合另一個委員，準備在委員會中攪小山頭，來一番作為。原本這樣的作法，無可厚非，問題出在他的心態和行為，習慣處事不理會別人的感受。

自從老強人當選後，時常以委員的身分高調招搖、標新立異，他對鄰居小事諸多責難，對女性尤為不敬，成為社區的新患。我身為一個行將退休 的委員和居住在社區四十多年的元老，為維護社區的傳統，處理這種人，更是責無旁貸。

據我曾有過處理人事的經驗，深知面對自大狂的人，只能用柔性接觸化解矛盾。否則，強人會反應激烈，反而不利社區和諧。

思量許久後，我決定以現任委員和社區元老身分，跟他好好地面談。在一次傍晚散步時遇上老強人，我趨前搭訕，「我知道閣下是我們社區的候任委員，恭喜你，我是即將退休的現任委員，正想找你聊聊。我很欣賞你的政綱，財政正是我們委員會急須檢討的議題，我將大力支持你的改革意見。」我這番謙敬的開場白，他非常接受。

我接著說：「我們有幸能相處在一個多元、和諧的社區，大家都生活愉快，這全賴我們首批四十多年遷入的元老，再加上後來搬進的住戶，共同經過長時間辛苦努力建立一個傳統，那就是互相尊重並且和睦相處，絕不做令鄰人不安的事，遇到糾紛，總是用平和的對話方式解決。」

我繼續說道：「雖然我們有福生活在自由、民主的美國，享有憲法賦予的各類自由，但在相處如一家人的社區，我們很重視彼此感受，必要時，會很樂意犧牲一些自由，使大家都能安居樂業。我相信你會擁護這個傳統，共同建立一個快樂的大家庭。」

言畢，他微笑看著我，並緊握著我的手，表示會正視這番談話。