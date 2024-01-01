作家朱自清的「背影」和龍應台的「目送」文章，雖說是兩篇相隔將近一個世紀的散文，但它們有一個共同點，都是描寫人生旅途中必經的生離死別。兩篇文章所敘述生離的無奈和死別的悲痛，只有當事者最能夠理解和感受。

想當年女兒大學畢業後，離家遠赴三千英里外的賓州費城 去念醫學院，為了安全起見，其實也是試圖延伸那最後相聚的緣分，我決定開車送她去費城。送「女」千里，終須一別，當我黯然離開費城時，也親身體會到骨肉分離的失落和無奈，時至今日，當時的情景還深深地烙印在記憶中。

女兒從小學起，便有從醫的志願，我們為人父母，因心疼愛女將來必須承受醫生專業訓練的艱苦，也曾經委婉地勸她，是否考慮就讀MBA或者法律？但在二○一○年，當她在本市加州大學 爾灣分校畢業後，為追求兒時的夢想，她毅然決然地申請到全美各醫學院就讀。

可能是命中注定會與家人聚少離多，她偏偏就申請到了一家在賓州費城的醫學院。由於學校在市郊，需要汽車代步，因此便決定把她大學用了四年的車子開去，順帶也可以攜帶一些日用品過去，例如衣物、電視、廚具、電腦，以及書籍等。

從加州爾灣到賓州費城，如果只打算白天開車八至十小時，估計需要三天半的車程，所以有三個晚上要在沿途旅館過夜。女兒從小便是在父母呵護下長大的孩子，這是她第一次出遠門，要在外地闖天下，身為老爸的我愛女心切，當然是堅持同行以策安全；而且路途遙遠，輪流開車，也比較不勞累。恰好女兒的另一個女同學，也申請到同一間學校，我們兩對父女便欣然約定結伴同行，一路上也好有個照應。

當年八月初，我們兩家各開了一部車子，父女輪流開車，後座塞滿了雜物。當天一早，我們便上了高速公路往東出發，由於都在趕路，完全沒有閒情逸致去欣賞沿途風景，但是第一天晚上，我們還是刻意在新墨西哥州的阿布奎基（Albuquerque）過夜。對我們家而言，阿布奎基是一個很有紀念性的城市，我和太太都是來美國後，就在這裡的州立大學研究所就讀而認識，畢業後也在這裡成家立業。

兒子是在阿布奎基念完了高中，才到加州讀大學，女兒也在這裡讀了兩年高中，後面兩年的課程是在加州完成的。隔天早上，我們兩家到我們以前常去的Cracker Barrel餐館吃早餐。孩子小時候，我都會在周末帶他們兄妹來這裡吃熱騰騰的美味早餐，可惜搬到加州後，在爾灣附近找不到它的分店，當天我們父女終於夙願以償。其他剩下的旅程實在乏善可陳，甚至連其他兩晚在哪裡過夜？如今我都記不起來了。

到了費城，我們便在學校附近找到一個兩房一廳的校外宿舍，女兒和她同學便成了室友。我們再從附近的IKEA添置床、書桌、書架等簡單家具，總算把兩位千金小姐都安頓下來。女兒室友的老爸因生意的關係，沒待多久便搭飛機回加州，我則決定留下，參加女兒的授袍儀式（White Coat Ceremony）後才回去，期間也可以在費城陪伴女兒，一同尋訪這裡的名勝和唐人街的美食。這期間和女兒一起住在校外宿舍，朝夕相處，父女之間也增添了一層非常難得的關係，也就是老美所謂的Bonding（黏合）。

轉眼分別在即，我們都開始有點依依不捨了。離開那天，女兒開車送我到費城機場，到了機場，我卸下了行李，女兒也下車和我相擁道別，然後我便示意她先開車離去，免得機場值勤警察過來關切。我站在路邊，目送她開車徐徐離去，她一手抓著方向盤，還一邊回過頭來和我頻頻揮手。我心裡默默地祝福她，雙眼也模糊了起來，一直遙望她的車子消逝在送行車隊中，我才輕吐了一口氣，黯然轉身往航班的大樓門口走去。