「時間銀行」最早的倡導者，是美國法學教授和社會正義倡導者埃德加．卡恩（Edgar S. Cahn），在一九八○年創造並註冊的商標，運作概念是鼓勵人們參與服務，並把服務時數存起來，之後當自己有需要時再從中提領，以同樣的時間換取其他服務。但在執行上頗費時費事，譬如去計算需要的人手及對每個人的品格篩選，所以我就沒有再注意「時間銀行」的存在。

近期，我在社區步道上走路，踩到一塊非常小的石頭，失去平衡後往左撲倒，造成左手肱骨斷裂，無法起身。鄰居的年輕夫婦見狀，即時相助送我返家，當時我腦海中的「時間銀行」概念，突然一閃而出。

回到家，我發送訊息到守望相助群組，馬上有兩位鄰居十分鐘內趕到我家，護送我到凱薩醫院的急診室，不到一個小時，醫師做完最妥善的處理。當然，如果是心血管疾病或者更嚴重的意外，打九一一是最佳選擇，因為救護車內的救援系統比較完整。

返家後，我的日常生活變成了一大挑戰，每日三餐可以Uber Eat app叫餐，至於廚房及沐浴的問題，由於華人護工短缺，一時頗難找到適當人選，此時就可以啟動最精簡的「時間銀行」。

我的鄰居邱女士單身，比我年輕八歲，平常我們在送往迎來的互動就非常愉悅，彼此進退有度。這次她就挑起廚房及沐浴之事，她一星期來二次，全部記錄在我倆的「時間銀行」。我幫她的是文書工作，她幫我的是勞動服務，只要兩人都肯定彼此的貢獻及付出，就是非常正面交換勞動力的「時間銀行」。

人在異鄉，諸事不易，不少人選擇返鄉退休 ，而我們既然要在美國退休，又不想住養老院 ，就要保持與社區聯結，並選擇在自己熟悉的社區，累積時間點數，助人也助己。

儲蓄時間與儲存金錢觀念是一樣的，一個是投資 無形的人，另一個是投資有形的錢。投資「人」的重點是放在彼此互動是否合情、合理、互惠的準則上。

但是有些人並不喜歡這種對價關係的感覺，也抓不準如何進退才算有度。其實投資時間及投資金錢都一樣，需要不斷地練習才能順手，畢竟沒有人是天生的投資高手。