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創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

來美國十年有感

竹均

不知不覺，我來美國已經十年，現在也算是有了一份自己熱愛且不錯的工作，每每回想起過去的十年，真的很感謝當初那麼努力的自己。

記得二○一三年冬天，我們全家人初到美國，暫住阿姨家，在這個人生地不熟、語言又不通的陌生國度，從沒有思考過未來的我，陷入了深深的焦慮，未來的路到底在哪裡？我應該何去何從？在經過一星期的適應期後，我聽從阿姨的建議，先去學習語言。

我報名了社區大學沒有學分的語言班，每天逼迫自己與同學、老師說英語溝通。因為當時借住在阿姨家，沒有房租與吃飯的困擾，父母也在阿姨的幫助下，找到了一份可以維持生計的工作，所以當時的我並沒有太大的經濟壓力。

後來經過大半年的努力，慢慢地適應美國的環境，日常對話溝通基本上沒問題了，在阿姨朋友的介紹下，在一間快餐店當收銀員。雖然是體力活，但這是我人生中的第一份工作，既興奮也忐忑不安，就這樣，我開始了半工半讀的生活。

上天永遠不會虧待每個努力生活的人，慢慢地，我們家就有了從阿姨家搬出來的底氣。一年後，我開始在社區大學修有學分的課；兩年後，我轉到了離家不遠的大學，還是過著每天工作和學習的繁忙生活。

記得最忙的階段是在大學最後一個學期，我想盡快畢業，一口氣上了十五個學分的專業課。當時的我在餐廳當服務員，學姐又介紹了我去華人公司實習，兩份工作加起來，一周工時超過四十小時，而我又報名了社區一個與我專業相關的志願者工作，想到有助於畢業求職，就咬牙堅持下來。每天早上天沒亮就咬著早餐出門，晚上超過十點半才到家，到家時父母通常都睡了。

半工半讀的那幾年雖然苦，但起碼我有了面對新環境的底氣與勇氣。現在我畢業也有三年了，雖然賺得不是很多，但也算是在異鄉有了自己的一席之地。我真心感謝當時阿姨的無償幫助，也非常感謝父母的支持，更感謝當時的自己沒有放棄，咬牙堅持下來，才成就了如今嶄新的自己。

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