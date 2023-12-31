溫哥華史丹利公園的枯枝紅葉，宛如秋天的奏鳴曲，美得通透而瀟灑。（圖：作者曉強提供）

國西部的美加邊境，有一個小鎮叫布萊恩（Blaine），它沐浴著海風和太平洋的霞光，在原始森林中時隱時現，虎鯨時常出沒的海岸線，盛產著生蠔和珍寶蟹（Dungeness）。小鎮碼頭停泊著各種遊艇和整裝待發的螃蟹捕撈船隊，經過一條「加州 小溪」，就是緊鄰高爾夫球場的高檔社區。

鎮中心一條街，開車五分鐘就到美加邊境檢查站，遊客可以漫步邊境的「和平拱門公園」，去踏足兩國的土地。從這裡北向而行一小時可到溫哥華，南向兩小時可到西雅圖 ，半個小時的生活圈有各種超市和餐飲，包括加國境內的一個超級Outlet大賣場。

這個六千人左右的小鎮，吸引了美國各州的退休人士和許多加拿大 居民。我的一對朋友夫婦，退休後從美國東部搬到布萊恩落腳，一方面離溫哥華工作的兒子很近，一方面看中了小鎮寧靜而豐富的生活。

去年我們應邀拜訪了小鎮，搭衝鋒艇出海、大吃生蠔、聽海邊音樂會，自由自在地穿越美加邊境，原始森林中的漫步和海平面的日落，深深吸引著我們。但有三件事多少有些缺憾：沒有等到撈螃蟹的季節、沒有看到斑斕的紅葉、沒有到隔海的加拿大維多利亞島尋覓秋色。於是，今年十月初秋的季節，我們又來了。

十月初的布萊恩，楓葉開始渲染街頭，秋色中的碼頭停靠許多遊艇。晴天的日子，天高海闊，水那麼藍、雲那麼美、碎石海灘那麼靜謐。天氣漸冷，水中划艇人和鳥類較少見，小鎮上的星巴克，帶著獨有的瞭望塔，從這裡三分鐘可到達邊境檢查站，餐廳開在老式的火車廂裡，懷舊感十足。

到達小鎮的第二天，我們就進入此行的重頭戲「撈螃蟹」。在這裡人們把誘捕螃蟹的籠子放進海中，用雞腿當誘餌，一天三撈不落空，籠籠都有收穫。因為撈公不撈母的規定，朋友毫不猶豫地把母蟹全部扔回大海。拿回家的公蟹洗淨蒸熟，一人吃一隻足矣，秋天的螃蟹畢竟肥美。

接下來是吃生蠔，朋友說前一段時間，由於衛生原因，政府一直禁止撿拾和食用生蠔。我們到訪時，公布欄貼的禁令已被拿掉，運氣真不錯。海邊走走，隨手就撿一堆大小蠔，按當地規定，牡蠣可以吃，把殼留下，我們就著海水，撬了殼就吞下牡蠣。

小鎮遠近聞名的德雷頓港牡蠣餐館有四十多年歷史，餐館有自己的牡蠣生產農場和經營許可證，專營生熟牡蠣，食客遠道而來，就為了品嘗鮮美碩大的生蠔。逢年過節，坐落在小鎮中心的這個餐館，更是熙熙攘攘。這個小鎮每年竟然有個牡蠣節，網上查到二○二四年牡蠣節是在五月，這一天全鎮的居民聚在一起，有歡樂的遊行、地方特色攤位、兒童的遊戲，最重要的是，人們大吃特吃牡蠣，遠至西雅圖的人都會趕來湊熱鬧，愛好生蠔的人要記住這個日子。

品完秋味品秋色，下一個心願就是看紅葉。十月初秋時分，大地開始染色，紅橙黃綠顯現，點綴布萊恩小鎮。想看到更漂亮的風景，還要往北去加拿大。我們來到溫哥華北部的史丹利公園（Stanley Park），公園就建在海邊，秋意盎然。陽光下的紅葉有一種通透的美，紅黃撒地，落葉歸根，一張靠椅，讓人有無限遐想。

隔海相望的維多利亞島布查特植物園（Butchart Gardens），園內的楓葉更是了得，讓我想起了「楓葉千枝復萬枝，江橋掩映暮帆遲」，又或是「殷勤謝紅葉，好去到人間」的詩句。十幾年前曾來此地，再次到訪仍然被它的美麗給震撼。

在美加邊境的和平拱門公園散步，天藍草綠，雪白的拱門依然雄偉而平靜，人們四處走動，跨越界碑，隨意穿梭於兩國之間。拱門兩側的題字不時地閃現在眼前，美國側是「同一母親的孩子」（Children of Common Mother），加拿大側是「唇齒相依的同胞」（Brethren Dwelling Together in Unity ）。與拱門一條線的界碑，一面寫著美國，另一面寫著加拿大，在這裡可以真正「腳踏兩條船」了。

再次告別布萊恩小鎮，從溫哥華飛回南加州橙縣，飛臨西雅圖著名的雷尼爾山上空，山已然被白雪覆蓋，俯瞰一息尚存的活火山，與去年身臨其境的感覺完全不一樣。再見！雷尼爾，這個秋色中夢幻般的小鎮；再見！炫麗多彩的風景和美食，我們還會再回來。