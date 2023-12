溫哥華史丹利公園的枯枝紅葉,宛如秋天的奏鳴曲,美得通透而瀟灑。(圖:作者曉強提供)

國西部的美加邊境,有一個小鎮叫布萊恩(Blaine),它沐浴著海風和太平洋的霞光,在原始森林中時隱時現,虎鯨時常出沒的海岸線,盛產著生蠔和珍寶蟹(Dungeness)。小鎮碼頭停泊著各種遊艇和整裝待發的螃蟹捕撈船隊,經過一條「加州 小溪」,就是緊鄰高爾夫球場的高檔社區。

鎮中心一條街,開車五分鐘就到美加邊境檢查站,遊客可以漫步邊境的「和平拱門公園」,去踏足兩國的土地。從這裡北向而行一小時可到溫哥華,南向兩小時可到西雅圖 ,半個小時的生活圈有各種超市和餐飲,包括加國境內的一個超級Outlet大賣場。

這個六千人左右的小鎮,吸引了美國各州的退休人士和許多加拿大 居民。我的一對朋友夫婦,退休後從美國東部搬到布萊恩落腳,一方面離溫哥華工作的兒子很近,一方面看中了小鎮寧靜而豐富的生活。

去年我們應邀拜訪了小鎮,搭衝鋒艇出海、大吃生蠔、聽海邊音樂會,自由自在地穿越美加邊境,原始森林中的漫步和海平面的日落,深深吸引著我們。但有三件事多少有些缺憾:沒有等到撈螃蟹的季節、沒有看到斑斕的紅葉、沒有到隔海的加拿大維多利亞島尋覓秋色。於是,今年十月初秋的季節,我們又來了。

十月初的布萊恩,楓葉開始渲染街頭,秋色中的碼頭停靠許多遊艇。晴天的日子,天高海闊,水那麼藍、雲那麼美、碎石海灘那麼靜謐。天氣漸冷,水中划艇人和鳥類較少見,小鎮上的星巴克,帶著獨有的瞭望塔,從這裡三分鐘可到達邊境檢查站,餐廳開在老式的火車廂裡,懷舊感十足。

到達小鎮的第二天,我們就進入此行的重頭戲「撈螃蟹」。在這裡人們把誘捕螃蟹的籠子放進海中,用雞腿當誘餌,一天三撈不落空,籠籠都有收穫。因為撈公不撈母的規定,朋友毫不猶豫地把母蟹全部扔回大海。拿回家的公蟹洗淨蒸熟,一人吃一隻足矣,秋天的螃蟹畢竟肥美。

接下來是吃生蠔,朋友說前一段時間,由於衛生原因,政府一直禁止撿拾和食用生蠔。我們到訪時,公布欄貼的禁令已被拿掉,運氣真不錯。海邊走走,隨手就撿一堆大小蠔,按當地規定,牡蠣可以吃,把殼留下,我們就著海水,撬了殼就吞下牡蠣。

小鎮遠近聞名的德雷頓港牡蠣餐館有四十多年歷史,餐館有自己的牡蠣生產農場和經營許可證,專營生熟牡蠣,食客遠道而來,就為了品嘗鮮美碩大的生蠔。逢年過節,坐落在小鎮中心的這個餐館,更是熙熙攘攘。這個小鎮每年竟然有個牡蠣節,網上查到二○二四年牡蠣節是在五月,這一天全鎮的居民聚在一起,有歡樂的遊行、地方特色攤位、兒童的遊戲,最重要的是,人們大吃特吃牡蠣,遠至西雅圖的人都會趕來湊熱鬧,愛好生蠔的人要記住這個日子。

品完秋味品秋色,下一個心願就是看紅葉。十月初秋時分,大地開始染色,紅橙黃綠顯現,點綴布萊恩小鎮。想看到更漂亮的風景,還要往北去加拿大。我們來到溫哥華北部的史丹利公園(Stanley Park),公園就建在海邊,秋意盎然。陽光下的紅葉有一種通透的美,紅黃撒地,落葉歸根,一張靠椅,讓人有無限遐想。

隔海相望的維多利亞島布查特植物園(Butchart Gardens),園內的楓葉更是了得,讓我想起了「楓葉千枝復萬枝,江橋掩映暮帆遲」,又或是「殷勤謝紅葉,好去到人間」的詩句。十幾年前曾來此地,再次到訪仍然被它的美麗給震撼。

在美加邊境的和平拱門公園散步,天藍草綠,雪白的拱門依然雄偉而平靜,人們四處走動,跨越界碑,隨意穿梭於兩國之間。拱門兩側的題字不時地閃現在眼前,美國側是「同一母親的孩子」(Children of Common Mother),加拿大側是「唇齒相依的同胞」(Brethren Dwelling Together in Unity )。與拱門一條線的界碑,一面寫著美國,另一面寫著加拿大,在這裡可以真正「腳踏兩條船」了。

再次告別布萊恩小鎮,從溫哥華飛回南加州橙縣,飛臨西雅圖著名的雷尼爾山上空,山已然被白雪覆蓋,俯瞰一息尚存的活火山,與去年身臨其境的感覺完全不一樣。再見!雷尼爾,這個秋色中夢幻般的小鎮;再見!炫麗多彩的風景和美食,我們還會再回來。