從台灣旅行七個月回美國，就暫時歇腳在女兒家，打算休息一小段時間再出發去旅行。但哪知道回來後，先是經歷調整時差的辛苦，好不容易等時差調好了，過沒多久，感覺頭暈，而且常伴有頭痛症狀。

經過一連串檢查，醫師告知是得了冠心病，我一直都以為自己滿健康的，面對如此診斷結果，一時還真難以接受和面對。

一般冠心病患者的標準飲食，是採取地中海型餐飲加上少油少鹽。一向愛吃的我，面對飲食習慣被迫改變，無非是讓我在飲食上失去自由。

以前我三餐吃得算是正常，但晚上習慣吃消夜，另外，還要喝上午茶和下午茶配甜點。

我的許多華人 朋友很注重飲食健康，這不吃、那也不吃，非常自律，我說世界上有這麼多美味放著不去享受，那真是太辜負自己了。我平常不菸、不酒、不吃垃圾食物、不喝碳酸飲料，對我的美國朋友而言，他們認為這是太健康的飲食了。當醫師評估我的飲食和生活習慣時，他說有七項造成冠心病的因素，我的病因是因年齡和家族史這兩項不可逆的因素所造成。

一路走來，我在六十歲之前，不要求飲食的完全健康，但也不會太放縱，也不愁我的飲食習慣會帶來什麼後果，而是認為自己是以瀟灑的態度過生活。如今得了冠心病，必須在飲食上大幅度地改變，以前不愁，現在是必須面對的時候了。

孩子們知道我被診斷有冠心病，便囑咐我一定要遵照醫師的指示用餐。他們煮給我吃的幾種菜色有馬鈴薯泥無鹽無奶油、無皮無骨煎雞胸肉只放少許調味料、橄欖油無鹽烤青花菜，還有無肉雞湯煮多種蔬菜等。為了健康及感謝孩子們的合作照顧，我照單全收；我問也愛吃的大妹，如此的飯菜她可會吃得習慣？她很婉轉地回答：「這叫愛心餐。」

我愛喝茶，但因冠心病會伴有心悸問題，孩子們說：「茶有咖啡 因，會加重心悸症狀。」就勸我不要喝了，我也就不喝了。後來心悸問題緩解，我問醫師可不可以喝點茶？醫生說可以。我就和孩子們說，我不喝多，一天就喝個少少的半杯茶。

以前讀過一篇名為「一杯半咖啡」的文章，我忘記內容了，但卻記得我當時的疑問「喝一杯半和兩杯有差別嗎？」如今我只能喝半杯茶，終於能夠真實地瞭解，為何要計較這「半杯」咖啡了。

在我的新飲食指南中，甜點也被限制在一星期只能吃三份，我就把這三份分成七天享用，如此，我每天能喝半杯茶配上很少的甜品，也算是很幸福了。

記得有一次演一個小話劇，我紮著兩個沖天炮髮型扮演小孩，一邊吃棒棒糖一邊快樂地跳著說：「這簡直就是天堂的滋味。」觀眾看了，都笑得很開心。有一天當我吃甜餅配上半杯高山茶時，我會心一笑地對自己說：「啊！這就是天堂的滋味。」