知名的經濟學家米雷伊日前當選阿根廷新任總統，在網路新聞上，看到他在首都布宜諾斯艾利斯（BuenosAires）議會大廈發表就職演說，當他特別強調要極力解決該國按年通膨率超過百分之一百四十的問題，讓我想起剛從阿根廷旅遊回來，在當地所碰到的匯率 問題。

第一天住進布宜諾斯艾利斯旅館時，我們聽從此行全陪導遊的建議，換了一些阿根廷披索（ARS）備用。我明明記得當天官方的匯率是一美元換三百六十披索，旅館卻給了八百六十披索，那時我還覺得好奇怪，為什麼會差那麼多呢？沒想到隨後的三天行程，讓我們對當地美元和阿幣的轉換匯率大長見識。

在導遊的推薦下，我們踏入當地一家有名的皮包店，在選好包包輪到我們付錢時，著實讓我們折騰了好一陣子。嚴肅的女店員先是問我們如何付費？是用美元、阿幣還是信用卡 ？她對我們說：「不同的付款方式，所採用的匯率是不相同的。」在我們決定要用信用卡付款後，店員又問我們是用哪一家銀行的信用卡？她的說法是不同的信用卡有不一樣的匯率，這種不定的匯率，真讓我們大開眼界。

逛商街時，正巧看到一家號稱結束營業大清倉的小店，裡面有大小皮包、各類皮夾和一些少見的皮貨。店裡真皮和假皮充斥其間，價錢自是不一。最有趣的是，我們用美元付現，以一美元換一千塊阿幣的匯率，買了三樣物美價廉、真假難分的小物品，算是滿足了我們對阿根廷匯率的好奇心。

中午路過一家燒烤店，被門前張貼菜單上的小烤羊吸引入座，小烤羊烤得有點乾硬，兩個人一頓飯吃下來，大約要二十四美元，花費還算合理，不算太貴。只是回到美國後，仔細看了我們的信用卡明細表，才發現當晚在飯館刷卡的簽單，一美元的匯率計價，已從吃飯時的九百九十掉到八百六十八披索，真把我們給愣住了。

經歷了阿根廷多變的匯率後，讓我更深信我們的全陪所說的話，這位單身的阿根廷女導遊說，她一直謹記她父親多年前的叮囑：「不要依靠任何人，有錢時，想要買的東西就馬上去買，不然等到通貨膨脹 時，會後悔當時沒有買。」在此，我祈願在經濟學家米雷伊總統的領導下，他能造福全民，盡快順利解決阿根廷通膨嚴重的問題。