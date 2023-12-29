有朋自遠方來，「遠方」是從德州 休士頓到紐約近一千七百英里，也就是二千七百公里。居住於紐約多年，自詡為「紐約客」東道主的我，迫切地想將紐約的精華，介紹給遠方的友人雪莉認識。我們彼此在網路上交流著，最後敲定相約在紐約近日的網紅地點「海上漂浮公園 ( Little Island )」 碰面。

這個「有朋」素未謀面，我們是透過網路認識的網友。前兩年在群組中，一張非洲火烈鳥的照片，抓住我的目光，我深深地被吸引，照片中成千上萬的火烈鳥聚集在非洲肯亞的湖泊中，自然排列組合成如S形弧度的火烈鳥，自由自在地在湖中行走或覓食。粉紅火烈鳥的身影，和湛藍湖水及藍天白雲倒影，形成了一幅色彩繽紛的大自然豔麗景觀。

雪莉的足跡跑遍世界，具有獨特敏銳的視角，她將神奇的大自然、浩瀚廣闊的大草原，以及飛鳥走獸等不同題材，透過鏡頭捕捉。我欣賞雪 莉的攝影作品，拓展了視野，更讓我對大自然更加讃嘆及敬畏。她的作品得到大衆肯定，在國際國內大小攝影賽事，獲獎無數。

因為不知彼此長相，我們就約在海上漂浮公園的入口處碰面，我早到了五分鐘，才發現有兩個入口。突然想到年少時代流行交筆友，如果筆談融洽，就會相約見面。記得當時雙方會相約帶生日月份所屬的一朵花，或彼此喜歡作者的一本書，以方便相認。

網路時代，那裝酷文青的舉動已不合時宜。不久雪莉傳來她所在位置的照片，啟動谷歌地圖，循著位置發現雪莉已經拿著相機，正四處尋找最佳拍攝位置了。

在海上漂浮公園逛了一圈後，我帶著雪莉到我的祕密基地，那就是五十七號碼頭陽台上的空中花園，可登高遠眺曼哈頓 。我們在空中花園上，等待拍攝夕陽落日的金色餘暉，灑滿曼哈頓天際線的景色。當晚氣溫驟降，我這紐約人都覺得寒風刺骨，難以忍受，剛從炎熱德州來的雪莉卻不畏風寒，全神貫注於每一張照片的取景構圖與光線安排等，堅持拍到有滿意的作品為止。

細問下才得知，雪莉是從五年多前愛上攝影，便立即全心投入，立志拍好照片。她四處求訪不同領域的老師認真學習，上山下海，面對酷熱嚴寒不畏艱險，甚至遠赴南極、非洲實地外拍，不斷地提升自己，雪莉在短短幾年，就獲得不錯的成就。

本想介紹幾處紐約人引以爲傲的景點給雪莉，不料她早已做足功課，對於紐約適合拍攝的景點如數家珍，令我感到汗顏。

反觀自己，投入攝影的時間比她久，但抱著得過且過、馬馬虎虎的僥倖心態。從雪莉身上，我學到成功絕非偶然，必須靠不斷地努力及堅持的毅力。我激勵自己，要學習雪莉的精神，見賢思齊。