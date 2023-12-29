經過了三年疫情 的居家隔離，我們這些耆老之年的朋友憋得慌，逐漸體會時不我與。隨著疫情暫緩，便紛紛希望與友人多聚會，大家都有共識，世事無常，要把握目前，只要有人提議相聚，不願錯失良機，瞬時一呼十應，說做就做，不要拖延等待以後。

時至今日，我們不定期地數度聚餐，參與者多是舊雨新知，由熱心的聯絡人選擇有寬敞空間的餐廳。時間訂在餐廳比較不忙的日子，如此大家便可以盡興聊天，一切就緒後，眾餐友皆引頸期待著。

安排這樣的聚餐並非易事，聯絡人要斟酌並配合大多數人的需求。在幾回合的更改時間或地點後，能赴約的人，都興奮地互通訊息，設法準時到達預訂的餐廳。

年老後應當以安全為重，我們之中大多數的人，早就不在夜間開車，也有些人不開遠途車，更有些人已放棄開車。因此，聚餐時間皆訂在午時，地點還需找靠近捷運 站，且下車後可直接步行抵達的餐廳。於是搭乘捷運的餐友，便事前依各自居處遠近，約好在不同的站上車，然後殊途同歸，在靠近餐館的捷運站下車赴會。

也曾經在聚餐前一日，有餐友突然身體發生狀況，或臨時有急事無法出席。不過，缺席的位置，很快地就被參與者的朋友給填補上了。

說來也真不容易，一位朋友因為需要照顧久病的老伴，向來不常有機會外出會友聚餐，由於長久蟄居家中，特別渴望參與，卻礙於有後顧之憂，不宜在外久留。因此，她希望餐會地點可以離她家稍近些，貼心的召集人遂以此當成選擇餐廳的考量，餐友們都能體諒並將心比心，盡量配合並成全他人的不方便之處。

有一位通常需要接孫子放學的朋友，當她的兒子知道母親聚餐日期後，便立刻另作接送孩子的安排，好讓母親輕鬆地欣然赴約。

還有做過脊椎或關節 手術的人，也有不久前做完化療，或正在做復健的餐友，但是她們還是積極參與，不受限於行動上的不便，自己規畫生活，改變思維和心態去享受生活。她們忘卻身體的疼痛，大家興高采烈赴約，只為珍惜現有的生活，而不要苦撐著延續過去生病或不圓滿的日子。

在邀約的三五好友及新朋友中，大多是來自附近的大城小鎮；相逢自是有緣，不相識的人，一回生兩回熟，再見面也變得親切了。隔一段時間再聚，呼朋引伴也終能同桌共餐，其樂融融。

「以後」、「將來」、「總有一天」都不存在我們這些古稀之友的字典裡，如果有什麼值得高興的事，我們現在就想要聽到、看到、做到，因為來日並不方長。

圍桌坐定，席間大家天南地北無所不談，分享生活中的趣聞軼事，在飯飽茶足後，輕鬆愉快地度過了愜意的一天。眾人很快地便又開始籌畫下一次的聚會，在笑鬧聲中，我看見的是喜悅和包容的心，大家好像都忘卻了自己的年齡，在這裡只有同樂的歡笑，所謂的老態龍鍾是不存在的。