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風住的小鎮

呂鈺凡

接近中午，太陽懶懶地照在加州小鎮內華達城（Nevada City），副駕駛座上的我變得忙碌起來。拉下車頂上的鏡子，左瞧右看，掏出口紅給雙唇增補一些色彩，直到車子轉進停車道，才放下手袋，開門下車。

就在我東張西望，不知如何進入前院大門時，大學時睡宿舍上鋪的同學，屋主人淳出來迎接我。只見她一頭短鬈髮高過雙耳，身穿薄毛衣外套，脖子上圍著長圍巾，一舉一動透露雍容優雅的氣質。她用我熟悉的甜美嗓音說道：「三十多年了，好久不見。」

我們穿過大廳，來到陽台，八位來自澳洲加拿大和美國各地的同學們正吃著早餐聊天，大家紛紛站起來，一個個興奮地撲上來，行西式擁抱禮，寒暄過後，自然是彼此敘舊。三十多年前的大學畢業後，我們滿懷熱情，沿著各自的生活軌道，在世界各地成家立業。

淳和她的美國先生，買下了小鎮上這座已有百餘年歷史的維多利亞式雙層樓古宅，原屋主是十九世紀淘金時代一個有傳奇故事的人物，這座房子也成了當地的地標建築。

夫妻倆對這棟房子進行了多年的修繕，屋頂有高大通明的圓天窗，牆壁是厚重的鑲花紋板，窗子是彩色玻璃拼花，選材十分講究，做工精緻，保留了維多利亞式建築的凝重，又體現現代的明快，既有濃重的西方色彩，也蘊含淡雅的東方元素。聽著淳的介紹，我對她維護當地歷史遺產的盡心盡力，深懷敬意。

淳的作風，如同她的名字那樣「淳」靜儒雅。她帶我們走進主樓旁的禪修房，內心的浮躁瞬間安定，身體的僵硬也馬上放鬆下來。淳的話語不多，但從她的言行中，我彷彿看到畢業後，她三十多年的生活軌跡，我欣賞她的品味和修養，對生命的態度以及對已故先生的摯愛。

午後，淳又帶領我們參觀她居住的小鎮，走過大街小巷，為我們講述一棟棟房子和它們主人的故事。淳說：「家是情感的融匯，人們在家時，可常常展現生命的意義，讀書、聊天、做飯、聚餐，任何時刻都能夠展現，清晨在鳥語中醒來，深夜在寂靜裡入眠。」在淳輕聲細語解釋下，我也喜歡上這座小鎮。

沿著小街，我們來到一條穿過小鎮的溪流，清澈的溪水靜靜地流淌著，岸邊樹林幽深處隱約可見小屋，無人蹤影。走過橋路，柳暗花明，眼前出現小鎮周六特有的市集，一頂頂帳篷沿著街邊整齊排列著，整條街很熱鬧卻無喧譁聲，人們穿梭兩邊的攤位進行交易，或輕聊細談，或靜坐餐桌旁用餐，十來個東方臉孔為市集增添了些許色彩。

我家女兒在市集買了杏仁果，先生品嘗了紅酒，我則逛進路旁商店，在琳瑯滿目的當地小手工商品陳列架上，一眼瞧見一條印有中國書法的白絲紗圍巾，突生思鄉情結，於是刷卡簽單，然後喜孜孜地將圍巾繫在脖子上。

淳住在這個小鎮已經好幾年了，她熟識這裡的居民，一會兒與店主打招呼，一會兒又在街頭止步跟遛狗的主人交談。我們大家走進一家西餐館，在相聚的喜悅中，安靜地享用午餐。晚餐吃燒烤，大家一邊小酌，一邊暢談大學畢業後的歲月，因女兒第二天要上暑期班，我們晚飯後便告辭，驅車四小時回家。其他同學將留宿淳的家，興致盎然，繼續高談闊論。

夢隨風飄萬里，風住的小鎮，夢也落地生根。美國西部這個小鎮，因住著一位我的大學摯友，從此大家便多了一份牽掛與思念。

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