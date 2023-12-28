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滾床記

黃惠民

最近朋友傳來一個視頻，內容是一個大約五歲男孩替新婚夫婦滾床求子，一切動作以及口中朗誦的台詞，似乎都是經過大人的指點安排，這讓我想起長子替人滾床的經歷。

我的大兒子小時候長得豐潤可愛、人見人愛，他出生於喬治亞州雅典城，那時我剛開始後博士研究助理的工作。在我所住的公寓住宅區，有一位三十多歲、來自台灣的年輕婦女，長得清秀但是面帶憂愁，有一天她與內人和不到一歲的長子偶然相遇，彼此一見如故；隨後得知，她是我在喬治亞大學教我統計學課博士的夫人。

除了閒話家常，她似乎特別喜歡我的兒子，原因是她結婚數年但是膝下無子，我後來聽說有人用幼童滾床替人求子，本想建議試驗此偏方，可惜沒過多久，他們便搬走了。

等到兒子一歲多，我們到教堂山北卡大學去拜訪就學的姊姊，碰到她的同學謝先生，謝先生是從台灣來的公費留學生，他們夫婦膝下無子，見到長子也是非常喜愛。有人靈機一動，建議讓我那可愛的長子幫他們滾床，期望能帶來早生貴子的福氣。

果然，長子被送到他們家時，在床上立刻翻滾玩耍，沒多久後，完成學業的謝先生回台灣的政府機構服務，三年來，他們陸續生了三個女兒。

當年我的指導教授跟我閒聊，知道中國人有此風俗，立刻表示很有興趣讓長子也去他家滾床。他和已經四十多歲的師娘只有一個十幾歲的兒子，由於他們兩人都忙於教學，很希望能再添一個小孩與他們的長子作伴。於是在內人的安排下，我們帶著兒子以輕鬆玩樂的方式替他們滾床。這一次非常靈驗，師母很快就懷孕，並生下白胖可愛的第二個兒子。

回顧兒子兩次替人滾床求子的經歷，不但助人也娛己。不過事後分析，回想起來，兒子替人滾床後從未領過紅包，是否需要依酬勞來評斷滾床成功的效果？恐怕有待高明人士來指點迷津了。

喬治亞州 北卡 留學生

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