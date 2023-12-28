聖誕節 屬於美國文化的一環，是個具宗教名義的節日，對於沒有信仰包袱的移民來說，若要認真慶祝，一些規矩講究還是有的，例如裝飾聖誕樹、採購禮物和卡片、郵寄聖誕卡、張羅準備聖誕大餐、平安夜交換禮物等，就算非教徒略過了上教堂做禮拜，諸多環節依舊具有儀式感。

在美國久居後也會發覺，有很多人其實是不過聖誕節的，其中有宗教理由，例如虔誠的穆斯林信徒，雖然他們大多不排斥聖誕節過後的百貨賣場清倉大減價；痛恨聖誕節帶來孤獨感的「單身狗們」，也不喜歡過聖誕節；還有刻意地逃避消費、以達到省錢目標的精算窮人。

商業模式與景氣之間長期交鋒，使得聖誕節的屬性隨著時代推移已有所轉變，逐漸脫離傳統。還記得四十多年前，隨父母移民舊金山的第一個聖誕節，我搭地鐵進城，以為可以看到電影裡描述過節人潮攢動的片段，大家穿戴顏色繽紛的大衣和圍巾在大街亂竄，結果我錯了。

聖誕節當天，我發現人們不是跟家人團聚或張羅晚上的大餐，便是參與教堂安排的各類活動。大馬路上沒什麼人，印象中熱鬧的城中心一片死寂，所有商店關閉，連流浪漢都看不見，後來才知道此日多有教會收容過夜和發放餐食。

走了好長一段路去轉車，公車內只有我一個乘客，車子過了隧道進入華埠 ，才總算見到渴望的人頭攢動。那個年代，竟然就只有唐人街的華人 商家們不過聖誕節，生意照做、錢照掙，所有觀光客與旅人於是都聚集在此，度過一個非常另類的中式吃喝購物之旅。到了二十一世紀的今日，情況顛倒過來，許多華埠商家有默契地在聖誕節歇業，而城中心的商場與一些百貨公司和餐廳，則利用聖誕節減價促銷、開店服務客人。

網路的全年無休加上聖誕季節周末日的宅配，也讓出門買禮物的那道風景，黯淡到幾乎讓人遺忘。早已忘記，有多少年沒寄出一張手寫聖誕卡了，全改用電子賀卡來替代，這幾年漸漸收到貼了圖標的簡訊，回覆僅需幾秒，電子賀卡或許改天又會成為過時的骨董？

也因環保理由，既不買聖誕樹，也將塑膠假樹捐給了慈善機構，而改以自種的盆栽來替代。聖誕小燈飾是畫龍點睛的道具，凡是任何撐得起燈飾的植物，都可以搖身一變成為聖誕樹。

和家人們的聖誕大餐，有時是中式火鍋，有時是韓式燒烤，或買華埠某家特別需要排隊的廣式烤鴨和燒臘；實在是無法喜歡烤火雞，有一年全家人乾脆吃素。總之，打著節日名義吃一頓美味，這就對了。

有幾年的大餐，則應邀去朋友家吃，發現華人朋友們多喜歡中式自助餐、壽司，或者在後院忙著美式燒烤。有一次去洋人朋友家裡，想減輕女主人的烹飪負擔，帶著兩隻華埠的烤鴨及兩磅燒臘上門，結果他們家忙了一天的烤火雞主食，竟乏人問津，烤鴨和燒臘則被主人全家吃到連肉末都不剩，十多年後碰面聊起那一餐，大家仍津津樂道。

至於無法省略的禮物，摸索出包紅包或買張禮品卡相送的默契，收下後直接可使用。聖誕節後到處減價特賣，還能體驗被商人炒作出來的餘熱，自己去挑選最合意的禮物。

在美國過聖誕節，並不全然按照傳統習俗，而是隨個人喜好加上自己認為的方便和浪漫。回想起來，滿滿「中國味」的恣意妄為，反倒讓聖誕節的儀式感與回憶像是量身訂製，獨家僅有。