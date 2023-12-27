生上下學時，垃圾隨手拋。我每天早晚都要遛狗散步，不想在自己住處附近看到這些沒有公德心的現象，遛狗時乾脆拎著塑膠袋順便撿垃圾，以免看了煩心。

搬了新家，斜對面有一個大公園，吸引不少市民散步、遛狗、騎自行車，公園也有烤肉架和小孩遊樂設施。平常看不到人，疫情 在家隔離期間至少有地方可以出來走走散散心，每當周末結束，就有空酒瓶和飲料罐躺在路邊或地上。

加州 買飲料大都有徵收退瓶費五分錢，一些有心人士會拿去換退瓶費，賺些小小的收入，也能積少成多。聽說南加 州曾發生有人搜尋垃圾箱空罐瓶，為搶生意還打架。

疫情期間居家隔離，我去公園遛狗和散步成為療癒方式，有時看到地上散落著鋁罐或酒瓶，隨手撿拾，拿回家集中放在垃圾袋，兩年下來竟也收集了二、三大袋，一開始也搞不清楚回收站在哪裡。

水瓶、寶特瓶、可樂鋁罐、酒瓶等，這些物品在某些人眼中都是寶。我曾看過一段視頻，吸毒者缺錢買毒時，竟然有人把一瓶瓶的水倒出，只為了換取退瓶費，難道他不要喝水嗎？也有人從隔壁亞利桑那州運進好幾卡車的空瓶，來賺取加州的退瓶費，賺了數百萬元，但因沒在加州花錢買飲料，憑空運來飲料罐去換現金，偷竊加上不法獲利，最後吃上官司。

每天除了例行的陪狗散步，我也養成四處張望的習慣，看看有沒有鋁罐、空瓶等留在馬路上，因為這可能會變成危險因子造成交通事故，撿拾空瓶順便也可淨化環境。每隔一陣子收集鋁罐、寶特瓶和玻璃瓶的袋子滿了，我就拿去回收中心換小錢。如果我們希望留給後代乾淨的地球，那麼就從「你丟我撿」開始做起吧！