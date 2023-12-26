一九八九年，我買了一棟不大的房子，有個小庭院，房子所在的這一大片社區，是二戰結束以後建起來的，每棟房子的土地規畫，都是很規則的長方形，一棟接著一棟。

我們的房子前面是社區的馬路，另外三面背靠背毗鄰著三個鄰居，我們家和這三個鄰居之間，都分別共享著一面圍牆。我們的這三面圍牆，卻是三個樣式，如果想要重新蓋圍牆，就必須得到鄰居的同意，平均分攤經費，這是一件挺麻煩的事。

我們與右邊鄰居共用的那面圍牆，是白色空心磚的磚牆，與另外兩個鄰居之間則是木板牆，這兩面木板牆都傾斜了，而且木板都已經殘破不堪，需要重建了。在一九九四年時，洛杉磯 發生大地震 ，整個社區房子都受到重大災損。我們的房子也受損不輕，三面圍牆都倒塌了，社區居民開始進行漫長的重建。地震帶來巨大的改變，但危機也帶來轉機，趁著這個時候，剛好可以重建圍牆。

這三面圍牆，要和三個不同的鄰居協調。右邊的房子是出租房，房主不住在這裡，地震剛過去，他立刻去買了鋼筋水泥回來，沒多久，就把空心磚牆重建好了。他沒有要我分攤經費，他說把這些開銷列為他的營業損失，會有稅務優惠，就可以補貼他的開銷。

左邊的鄰居找了一個能工巧匠重建木板牆，我們一家各出一半錢，很快地也很順利地重建好了。至於後面的圍牆就喬不攏了，後面的鄰居失業了，沒有工作，他拒絕蓋一面新圍牆，可是圍牆都已經垮掉了，必須重建一面新牆。我提議由我負擔全部開銷，請建築工人來重建新圍牆。

但沒有想到，這個建議傷到了鄰居的自尊心，被他斷然地拒絕了。最後我們總算喬出來一個結果，我們分攤這個工程，不過是我出錢他出工，我負擔所有的材料錢，他來建一面新的木板牆。雖然重建了新圍牆，但畢竟不是專業人員打造，勉強差強人意。

木板牆的堪用期限大約十到十五年， 木板會慢慢地龜裂，原來的木板牆有木樁支撐，但是木樁容易破損傾斜。數年後，左邊的鄰居賣掉房子搬走了，新房主裝修房子，想要重建我們共享的木板牆，我也欣然同意，所以又重建了一面新的木板牆，這次是用鋼管支撐，打入牢固的水泥基座中。

至於後面的那一面木板牆，因為是業餘人士建造，品質比較差，破損得比較厲害，而且也開始傾斜了。那棟房子長期缺乏維修保養，已經是破舊不堪，被一位房地產投資 建商看中，把房子買了下來，重新整修裝潢，房子翻新後，再提高價錢賣出去。這位建商甚至沒有通知我們，也沒有要我們分攤經費，直接把老舊破損的圍牆拆除，蓋了一面全新的木板牆，用鋼管打入水泥基座中，牢固又堅實。

這些年下來，與鄰居相處和睦，關於圍牆的項目，沒有產生過不愉快的衝突。不止是我們家有著三面圍牆三個鄰居的問題，社區裡大部分的房子都有同樣的問題。木板牆雖然經費便宜，但是沒有磚牆持久耐用，我們家的那一面磚牆，在地震後重建，就沒有破損老舊的問題。