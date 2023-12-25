聖誕節 到了，我站在窗前凝望對面鄰居的車庫門，想念著每年掛在屋簷下的節日燈飾，今年是沒等到了。心中不禁悲戚，盼望能再見到那可能永遠消失的聖誕燈。

二十年前搬進這房子時，我們充滿了喜悅，這是無意間遇到的「一見鍾情」，房前有草坪，屋後是小花園。好友來家裡看過，稱讚這房子有前有後，風水好，說得讓我心裡得意許久。

把家裡稍作安頓後，是時候觀察左鄰右舍了，俗話說：「遠親不如近鄰」，當然，這必須先敦親睦鄰。

對門住著一對年邁、來自東南亞 島國的夫婦，老頭子天生一副沒有喜怒哀樂的容貌，遇人總是板著臉，像是全世界都欠他什麼。我們自然懂得「君子之交淡如水」，不寄望做朋友，但避免成為對手，見面只說一聲「嗨」就足夠。但沒想到，此君並非善類，老頭子很快就「出招」了。

剛搬來沒幾天，小女將車停在路肩卸物，他竟然板著臉警告我們：「不可以把車停在這裡，否則會報警。」我們初來乍到還不明就裡，他可是對門鄰居，雖然氣得跳腳亦只能「服軟」，對他避而遠之。

但沒想到，有一天，我們這鄰居家出事了。一位年輕人在對門的車庫裡，擺弄著他的四驅車，此時，我恰好在屋前澆水，無意間看見對面的情況不對，便迅速地跑了過去。不知何故，那個年輕人被車頭頂在牆上動彈不得，醬紅的臉上閃著汗光，正張大嘴巴像是在呼喊，情況相當危險。

他用手指向駕駛座，動了動嘴卻沒能發出聲音，我隨即打開車門，發現車子竟然是在前進檔上。我急忙踩住刹車換檔，將車往後退了兩尺停下並拉起手刹車，然後下車詢問情況。沒想到，這傢伙僅點了點頭，沒說一句話，事後也不見那老頭有任何回應。我幫助別人不圖回報，面對另類人品，只有一笑置之。

我後來慢慢地發現，老頭子喜歡園藝，總在屋前屋後忙活。好好的一塊草坪，他中間種花草植物，還擺上大陶缸，種上各種花卉。屋子的兩旁，多色的薔薇花藤攀上了屋頂，有紅的、白的、黃的，色彩斑斕在風中搖曳生趣。另有一叢「大花蕙蘭」生機勃勃，一點都不輸給梵谷的「鳶尾花」。

早晨，他常端坐著板凳，在草地上除雜草，傍晚則忙著施肥和澆水，夕陽、草地、老頭，形成了一幅祥和的居家圖。時間一年一年過去，我們相安無事，也習慣了老頭子的「黑臉」。

住久了，家裡的雜物多了，所以我家舉辦一次「庭院拍賣 」，挑選了周六、周日，在家路口的樹幹或燈柱上張貼「公告」，客人接踵而至，兩天的生意興隆，也引起老頭子的興趣。有一天，他跑來張望幾次，我問他看中了什麼？他說喜歡那個帶輪的兩層工作檯，問我價錢多少？我說既然喜歡就送給你。他瞪大眼睛問：「真的？」我回答：「當然。」

認識幾年來，我第一次看老頭子笑了，他還連忙說：「謝謝。」高興到急忙將工作檯推回家。自此以後，他變得友好多了，交往也多了起來。

我要換新的車庫門，他也想換，找的是同一家公司；我家房頂要維修，選了不少公司，剛敲定開工，他又來打聽，一來一往，大家和平共處了許多年。

每年聖誕節，他從十一月開始就在前院忙碌，掛上燈飾，還放著音樂，我家大門客廳窗戶與他家的草地遙遙相對，站在窗前就能聽到音樂，並看到五顏六色的聖誕燈光閃爍，寒冬也變得溫暖。我常常想，真佩服老頭子的執著與追求，他讓平凡的日子變得美好。

今年我們外出三個月，回來後沒見老頭子進出，料想可能是身體抱恙；不料過了幾個月才得知，他已經回到天家。想到老頭子的巧手種出鮮活的草地、絢麗的庭花，也能布置出夢幻的燈飾，我的心中便覺得隱隱作痛，當年氣得跳腳的往事，早已煙消霧散。

聖誕節回想起他的家門前仍不見燈光，也沒有音樂，只有他栽下的鮮花依然燦爛，真令人感傷，我們一定會時常想起他的。