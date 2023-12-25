人是群居動物，一般情況下，不可能獨立存在世間，若要保持良好關係，善意真誠交往尤顯重要，內心也會因為有陽光而變得明媚。

記得初來美國時，我沒有朋友，也不願打擾親戚，經常獨來獨往，所有時光都定格在「孤獨寂寞」這種情境，表面看似平靜如水，內心卻空虛不已。

房東 夫婦是台山老華僑，勤勞儉樸、坦蕩隨和，他們在前後花園搭棚墾地、栽種瓜菜，春夏秋冬力行不輟，一分耕耘一分收穫，我常見他們的菜園瓜果纍纍。

房東太太每有收成，都會送些成果給我，有佛手瓜、冬瓜、南瓜等，還有青菜、益母草之類的農作物，總之，她每次採摘，都樂於與我分享。

一開始，當她喜孜孜地當面送我東西時，我還有受寵若驚的感覺，日子久了，我就習以為常。我也曾想回報她一點東西，但總是因為某些緣故，沒有付諸行動，而房東的分享依然如故。有時我上班，她就把農作物放在我家門前，我下班回家看見門口有新鮮的瓜菜，就知道是房東太太的恩惠，心中充滿感激。房東太太的熱心慷慨，漸漸化解我獨在異鄉的孤寂哀愁，內心慢慢走出陰霾，日漸清朗。

家父的朋友在美國生活五十多年了，他最喜歡釣魚 ，我亦曾隨他到大西洋釣魚，過程刺激，記憶猶新。如今他參加了一個中老年釣魚團體，每周出海一次，每次都是半夜出發，早上到達海上釣魚區，下午便返航。

出海的收穫多數看運氣，運氣大多取決於天氣，有時捕撈數量很多，從他傳給我的相片可看到，整個甲板都是魚，但有時卻寥寥可數。無論成果如何，他都會送魚過來給我，一條、兩條，甚至五、六條，其餘的魚，他就分別送給親友和鄰居，收到魚的人，都會感受到他釣魚的快樂，並感恩他的饋贈。

房東太太和家父朋友分享的行為，也深深地感染了我，我得到別人送的物品，汲取了精神，把「接受」當成「回報」的契機，也開始學著與人分享。

首先，我把收到的瓜果魚肉分類，自己留下一點，其餘的也分送給房東和朋友，看著別人接受時的開心模樣，我也初嘗分享的快樂。

自此，我也有意無意地把與人分享，當成生活交友的一部分，外出旅遊時，我會採購一些禮品食物，帶回公司、教會與大家分享。閒暇在家時，我會利用時間，買菜調餡包餃子 ，每次都多包一點，送給朋友。

我先買好包餃子需要的食材，有西芹、冬菇、山藥、粟米、高麗菜等，切碎剁爛，再和牛肉、豬肉混在一起，調味攪拌後細心包餃子，再把成品放盒子內，然後逐一送給朋友，過程有點複雜，但我很享受。在「多謝」之聲不絕於耳的那一刻，自己感到心神開朗，鬱悶盡消。

自從我有了互相分享的經歷後，生活變得饒有趣味，朋友圈子建立了，社會關係也拓展了，內心自然趨於豁達，生活也就如歌一般自在歡喜。