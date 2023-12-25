我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

友情親情紀念品

久彌
慶祝母親六十九歲賀壽禮。（圖：作者久彌提供）
慶祝母親六十九歲賀壽禮。（圖：作者久彌提供）

這個罈子是一九八五年，我在台灣東海大學客座時，為慶祝母親六十晉九誕辰時的賀禮。

我本來是想買個好看的花瓶，送給母親祝壽，去妝點她的客廳。在和老同學范葵談到此事時，他說不要去買，他認識北投的中華陶藝公司董事長任先生，我們可以去那裡自己畫一個，應該更有意義。因為母親知道他和我自小就在一起塗鴉，一定會更高興，我當然覺得再好不過了。因我們兩人都不是專業畫家，有自知之明，於是又去邀請有「竹王」之稱的六六畫會好友鍾壽仁先生，一起助陣。

任先生和范葵、鍾壽仁都是知交，去畫罈子時，得知我是他的政大學弟，畫罈子是為了祝賀母壽，他立即找來公司最有經驗的畫瓷專家，提供最好的指導和協助以共襄盛舉。

范葵先畫了一枝紅梅，鐘壽仁在旁補了石，又在另一面畫了墨竹。我是第一次畫瓷，顏色深淺、用水多少都沒有把握，只敢在石上加一個小靈芝，或在竹枝裡加一朵萱花，以表示母愛。雖有人在旁指導，但仍淡弱得似有若無，可是能得到好友熱心相助，一起為母親祝壽而畫，仍是一個難得的溫馨愉快經驗。

最後由鍾壽仁以我的口氣題辭：「欣逢、母親六秩晉九壽辰，幸蒙畫竹名家鍾壽仁、卅年同窗范葵，在中華藝術館寫此，恭祝。民國七十四年四月。」母親收到這份別有深意又獨樹一格的賀禮，自是十分歡喜。那年母親的壽宴，除了父母在台好友，弟妹們也都從國外趕回參加，歡欣熱鬧，可說頗令母親滿意。

母親來美國和我們同住時，就把罈子帶來了，後來母親去紐約和弟弟同住，把它留在了這裡。母親去世已十三年了，鍾壽仁去世更早，范葵也於疫情初期離世。睹物思人，難免有不堪回首的傷感。

這個罈子，當年雖說是我送給母親的賀壽禮，其實是集合了很多友情之禮，我甚至覺得是他們幫我送的禮。現今看來，像是母親和好友為我留下了一份友情和親情的永久紀念品。

疫情

上一則

文學、料理與身體的記憶

下一則

學會分享

延伸閱讀

二手店淘到寶 4元買花瓶10.7萬賣出

二手店淘到寶 4元買花瓶10.7萬賣出
維州女子慧眼識二手花瓶 10萬多元拍出

維州女子慧眼識二手花瓶 10萬多元拍出
打造玫瑰花車 華人熱情參與

打造玫瑰花車 華人熱情參與
2024玫瑰花車搶先看 華人義工積極參與花車裝飾

2024玫瑰花車搶先看 華人義工積極參與花車裝飾

熱門新聞

婆媳恩怨三十年（下）

2023-12-18 01:01
黛安∕圖

等待浪子歸來的女人（上）

2023-12-22 01:02
信義誠品今晚平安夜正式謝幕道別，誠品董事長吳旻潔（左四）、董事童子賢（右四）率領誠品團隊與民眾一起熄燈倒數。（記者侯永全／攝影）

全球最大繁體中文書店「信義誠品」正式熄燈 現人潮留影

2023-12-24 10:31
倩華∕圖

婆媳恩怨三十年（上）

2023-12-17 01:02

越南見聞

2023-12-17 01:04
兩名身分未明男子合力拆走班克西作品。（美聯社）

班克西新作現身倫敦 不到1小時就被偷 竊賊抓到了

2023-12-24 02:00

超人氣

更多 >
夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布
MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號