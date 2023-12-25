慶祝母親六十九歲賀壽禮。（圖：作者久彌提供）

這個罈子是一九八五年，我在台灣東海大學客座時，為慶祝母親六十晉九誕辰時的賀禮。

我本來是想買個好看的花瓶，送給母親祝壽，去妝點她的客廳。在和老同學范葵談到此事時，他說不要去買，他認識北投的中華陶藝公司董事長任先生，我們可以去那裡自己畫一個，應該更有意義。因為母親知道他和我自小就在一起塗鴉，一定會更高興，我當然覺得再好不過了。因我們兩人都不是專業畫家，有自知之明，於是又去邀請有「竹王」之稱的六六畫會好友鍾壽仁先生，一起助陣。

任先生和范葵、鍾壽仁都是知交，去畫罈子時，得知我是他的政大學弟，畫罈子是為了祝賀母壽，他立即找來公司最有經驗的畫瓷專家，提供最好的指導和協助以共襄盛舉。

范葵先畫了一枝紅梅，鐘壽仁在旁補了石，又在另一面畫了墨竹。我是第一次畫瓷，顏色深淺、用水多少都沒有把握，只敢在石上加一個小靈芝，或在竹枝裡加一朵萱花，以表示母愛。雖有人在旁指導，但仍淡弱得似有若無，可是能得到好友熱心相助，一起為母親祝壽而畫，仍是一個難得的溫馨愉快經驗。

最後由鍾壽仁以我的口氣題辭：「欣逢、母親六秩晉九壽辰，幸蒙畫竹名家鍾壽仁、卅年同窗范葵，在中華藝術館寫此，恭祝。民國七十四年四月。」母親收到這份別有深意又獨樹一格的賀禮，自是十分歡喜。那年母親的壽宴，除了父母在台好友，弟妹們也都從國外趕回參加，歡欣熱鬧，可說頗令母親滿意。

母親來美國和我們同住時，就把罈子帶來了，後來母親去紐約和弟弟同住，把它留在了這裡。母親去世已十三年了，鍾壽仁去世更早，范葵也於疫情 初期離世。睹物思人，難免有不堪回首的傷感。

這個罈子，當年雖說是我送給母親的賀壽禮，其實是集合了很多友情之禮，我甚至覺得是他們幫我送的禮。現今看來，像是母親和好友為我留下了一份友情和親情的永久紀念品。