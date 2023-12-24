兒子小凱的友人小杜單身獨居，大多居家辦公，偶爾才進公司參與會議。新冠疫情 後，小杜飼養了一隻毛茸茸的雪白大犬相依為伴，取名雪兒。有時他很忙時，會請小凱幫忙帶雪兒外出去遛達，所以雪兒熟識小凱。

日前，小杜出差到外地，因捨不得把怕生的雪兒寄放到寵物旅館，所以託小凱帶牠回家照顧數日。小凱帶著雪兒回家的第一天，牠一進門就在門口猶豫著，對陌生的環境顯得有些遲疑。當我和我老公想靠近去歡迎牠時，牠偏過頭去，刻意迴避我們的眼神，畏怯地直往後退缩，一副怕生的樣子。即使小凱教我們拿牠的零食去哄牠，牠還是不為所動地躲著我們，只緊緊地跟在小凱身邊，一副誠惶誠恐的可憐模樣。

老公和我都是愛狗的人，心疼雪兒新來乍到的心慌，都希望能讓牠盡快地適應新環境。第二天正在苦無良策時，小凱獻計稱雪兒會認牠的牽繩，帶牠出去遛一下，或許能拉近與牠的距離。老公聞言，立即拿起雪兒的牽繩就要帶牠去走走，牠果真對牽繩發出的聲音有反應，緩緩地走到老公身邊，安靜地任老公把牽繩綁好帶牠出門去。

果然，出去走了幾次後，感情迅速加溫，雪兒看老公的眼神完全不同了。從此之後，雪兒的盤踞點，除了待在小凱的身邊，還多了我老公的書桌下。

雪兒有個習慣，牠會咬來牽繩提醒主人帶牠外出解急，在我家住的那段期間，牠叼來牽繩的次數變頻繁了。幾次之後，我們明白牠不是真的需要出外解急，只是想要出去玩，於是我們把牠的牽繩改掛在高處。

聰明的牠，想出了新把戲，拿不到牽繩，牠改叼鞋來示意。而且，牠會清楚地分辨小凱和我老公的鞋，牠會叼著小凱的外出鞋去找小凱，叼著我老公的外出鞋去找我老公，從來不出錯。

在雪兒與我們熟識後，牠會滿屋子遊走，找人撒嬌。牠會把下巴靠在我們的腿上，一副笑臉地望著我們討摸，當我們撫過牠的頭和背後，牠會順勢躺下，伸展四肢，露出牠的肚子期盼更多的撫觸。曾聽獸醫說過，當毛小孩能在你面前毫無顧忌地展開四足，展露出牠最脆弱的腹部時，表示牠已經完全信任你了。

不過雪兒最愛的還是小凱，畢竟他是最常帶牠出門和陪牠玩耍的人。多數的時間，牠還是會形影不離地跟在小凱身旁，即使小凱短暫關門上廁所時，牠也會守在門口，發出嚶嚶的泣聲，直到他開門為止。

有一次，小凱有事外出歸來，雪兒一聽到車庫開門的聲音，立刻飛奔到門口等候。等小凱一開門，牠馬上飛撲到他身上，雙掌貼著小凱的上身，對他又親又舔，熱情無比。當小凱準備移步時，牠改用雙掌圈住他的腳，一副難分難捨的模樣。

有一天，我跟朋友說Bye Bye結束通話，就見雪兒疾馳而至，焦急地在我身邊轉圈。小凱跟著過來解釋說：「雪兒對Bye Bye二字很敏感，因為每當牠的主人跟牠說Bye Bye，就意謂著牠要獨自在家，度過寂寞且漫長的一天，直到主人下班回家。所以每次雪兒聽到有人說Bye Bye，牠都會有些焦慮。」

小凱繼續說：「上次我和我女朋友一起帶牠去狗公園，當她要離開時，遠遠地跟牠揮手說Bye Bye，雪兒馬上飛奔過去，雙掌摟住她的肩，不讓她走。」沒想到外形憨厚的牠，竟然如此多愁善感，因此，牠在我家的那段期間，我們都會避免說Bye Bye。

後來雪兒的主人小杜返家，立刻就請小凱把雪兒送回家，不難想像牠見到主人後的久別重逢歡喜模樣，飛撲加上無止盡的舔拭，還有熱情的擁抱一定是免不了的。我們也期待下次小杜出差時，雪兒能再次來訪，讓我們再續前緣。