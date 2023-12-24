每年在暑期結束後，美國麻薩諸塞州劍橋市會舉行招待當地耆老的派對，以感謝他們對社區的關懷支持、對子孫的培育，以及對學校做的貢獻，招待會分別在麻省理工學院和哈佛大學 舉行。

當日，政府安排了大型車隊，把在各處老年中心集合的長者，以及住在老人公寓的參與者，一批批送至會場，麻省理工的偌大體育館和哈佛大學圖書館前的大廣場，布滿圓桌，座無虛席。

我的女兒考入麻省理工的應用數學系，我也被邀請參加。在我們乘座的汽車中，看到老年中心的經理扶著一位一○六歲的男士上車，坐在第一排出口和她相鄰，經理還叮囑大家，下車時要讓壽星先走，並小心翼翼地扶他下車，真是關懷備至，充滿愛心。

扺達麻省理工體育館門口時，一大批年輕學生，身穿寫著Love is Ageless（愛是永恆的）的T恤列隊迎接，扶著耆老們進場入座。

大波士頓地區大學眾多，來自中國、台灣、香港以及世界各地的留學生不少，不少家長退休 後來這裡和子女相聚，並照顧孫輩，他們很多是住在老人公寓的，所以可看到一大批說著母語的華人 列隊下車，來自五湖四海的同胞們，來美國後難得有一次同桌相聚的機會。

午餐前，舞台上演奏起優美動聽的舞曲，不少長者憑著年輕時積累的舞蹈功底，翩翩起舞，森巴、倫巴等舞步都有人參與，對我來說有點困難，我只能跳跳華爾滋、莎莎等舞步。招待會上特別請了專業的舞蹈演員表演森巴和倫巴舞，兩對漂亮舞者的優美舞步，讓大家享受了美的視覺，身心感到振奮。

在會上，劍橋市長讚揚了兩所世界名校為社區作的貢獻，以及校友在教育及科技上取得的偉大成就，也向耆老們問好，並親自至每一桌和大家寒暄合影，使人們感受到溫暖和關懷。很多與會者已離開職場很久了，有的人是獨身又殘障，子女都在忙碌工作，也不能經常來關照，無論在身體和心靈上都有一種孤獨無助的感覺，急需社會給予關懷。

在這裡政府所屬的幾個老年活動機構，每周都會為耆老安排很多活動，例如提供便宜的營養午餐、醫療講座、使用電腦、參觀組織，以及遊覽等。

坐落在此的哈佛和麻省理工一直資助著老年活動中心，這次由市長舉行的招待耆老派對，也體現出政府對耆老們的尊重、關懷，這些安排對長者的身心健康十分有益，顯示出社會是充滿愛心的，不分地域、種族和年紀，愛是永恆的。