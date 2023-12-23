女兒看到滿天烏雲，擔心要下雨了，我直覺地責怪她：「妳不要亂下判斷，先看手機上怎麼說。」女兒大笑說：「對呀！對呀！乃莉說的。」一句話，把正在整理花園的母女倆帶入回憶中。

有次路過聖蓋博 街頭的水果攤，想起好友乃莉曾告訴我，這家攤位的水果新鮮無比。乃莉是事業有成的奇女子，也是每天做飯的好媽媽，她說的話，我總是百分之一百二十信任。

既然路過，我當然要買一些。我是遠庖廚的懶人，對於挑選水果不在行，看這些水果皮皺臉花，有些疑慮，但有乃莉的保證，我放心地買了一堆。

回到家，迫不及待地剝開橘子，卻發現已經乾了；咬一口青梨，感覺像在嚼砂子。女兒回來後，我們分吃一個芒果，酸得令人咬牙切齒。買水果時，我就懷疑不新鮮，但乃莉的建議是有力的背書，我深信她所說的是正確的，我選擇相信水果一定是香甜可口，沒想到結果卻如此。

一邊收拾殘局，一邊對女兒抱怨，乃莉眼光一向精準，怎麼這個水果攤那麼糟。女兒提醒我：「媽媽，妳確定是同一家水果攤嗎？」我認真地想了一下，確實是在那附近，但其他細節都不確定。

看到我的反應，女兒捧腹大笑，她說：「就算是同一個人，同一家攤位，乃莉說的是她過去的經驗，妳自己就站在水果攤前，妳是做決定的人，明明看到水果不新鮮還去買，就是自己的責任了。」

看著眼前一大堆水果，想著飛走的鈔票，我突然有些領悟，這些日子，群組媒體各種新聞和信息湧入，真假交織在一起傳播，都鬧得沸沸揚揚，無端的爭執，把大家推到更深的埋怨指責和分裂，爭吵中最有力的支持論點，常常就是臉書 說、 Google 說、報紙說，以及我的「乃莉說」。

我們何時開始讓別人的話語左右自己的決策，而不是相信自己的眼光和感覺？即使站在水果攤前，看著不太新鮮的水果，卻仍聽信乃莉的聲音。錯買的水果告訴我，所有的傳聞和言之鑿鑿，無論來自多麼權威的源頭，都無法取代自己的親身經歷和觀察。

想起媽媽在世時，有一次問我今天會不會下雨？我拿出手機查看天氣報告，回答說不會。管家走到窗前，打開落地窗說：「外面正在下大雨呢。」我是從什麼時候開始，只會相信你說他說，而忘記拉開窗簾看看外面的真實世界？

另有一次，和朋友急著趕去上課，被困在紋風不動的車陣中。我不斷地查看手機，告訴朋友：「再過十分鐘，交通就會解封。」、「再過八分鐘，我們就會動了。」朋友提醒我：「我們已經在這裡停四十五分鐘了，妳怎麼還相信路況報告呢？」我被自己荒謬的舉動惹得笑了起來。我身處其中，卻仍然相信網路上的報導，這是多深的執迷啊？

我把水果籃放在後院，這些水果過兩天就會腐壞了，但是它們的形象深深地印在我心中，彷彿告訴我，多靠自己的感覺，將自己的視野擴大，採取多角度去看待事物，不要再「乃莉說了」。