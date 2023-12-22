詐騙充斥在當今社會各個層面，無孔不入、無所不在。最近莫名其妙地接到女兒的示警電話，她說以後接到外孫濤濤的任何電話，都不要接聽。詢問原因，她只說因為濤濤被詐騙了。

事情是這樣的，小外孫兩年前從上海交大畢業後，考取了美國賓州 大學碩士研究生。這孩子一向做事認真，為人穩重從不逾矩，誰知詐騙犯竟然找上了他。

最近他在賓大 寢室接了一則Skype視頻電話，對方說明是中國警方打來的，因為發現一個詐騙嫌疑人用了他的名字，所以要對他的身分進行核實，還要了解他在美國留學的個人情況。

外孫謹慎地接了電話，他看到一位身穿制服的中國警官，出現在他的手機螢幕上，而且該警官所在的環境背景，確實是中國某公安局辦公室的一切陳設。看到此情此景，單純的外孫不但沒有一點懷疑，而且還產生了些許敬畏之心，表現得非常配合。

對方以一種閒聊的口吻，請他不要緊張，要相信組織，於是便與外孫展開了詳談。從外孫在中國讀初中到大學的過往、再考取美國留學、家庭住址、家庭人口、身分證號碼，以及護照號碼等個人資料，一點一滴地和盤托出，前後達三小時之久。

這中間他媽媽從中國打來電話，他都不想接，要媽媽不要添亂，他說他正在報案，接受警方調查。接著對方又與他閒聊到他在美國的生活情況與經濟來源。當外孫告訴對方，他是由媽媽在中國用人民幣兌換成美元，再匯給他時，對方馬上建議由他們來為他換匯，而且比較優惠，建議外孫提供銀行帳號。這時外孫開始有警覺了，因為他的室友曾經遇過換匯受騙，這件往事提醒了他。

那是在去年年初，外孫的室友劉某也是接了一通電話，對方承諾以一比六點八元的優惠價，與他兌換五千美元，官方外匯牌價是一美元可換七點二元人民幣；所以劉某只要匯出三萬三千人民幣，官方兌換需要三萬六千元，如此就可以節省三千元人民幣。誰知道等劉某匯出人民幣後，對方就一去無影蹤，再去查詢銀行帳號，已經被銷號了，教訓極為慘痛。

那件事讓外孫印象深刻，所以婉拒了對方美意，不敢透露自己的銀行帳號。最後對方才說：「根據對你的核實，詐騙犯僅僅與你同名同姓，請你放心，案件與你無關，謝謝配合。」便結束了通話。

事後外孫才慢慢回過神來，感覺被騙了，他告訴媽媽自己愚蠢，智商太差，平時只知道讀書，不關心其他。外孫出於氣憤，第二天按照那個電話號碼撥號回去，把對方狠狠罵了一頓，對方立即把他的視頻拉黑刪除。

外孫在金錢上雖然暫時沒有損失，但是個人資料、音頻、視頻都已經被對方掌握，詐騙犯難免會利用高科技手段，模擬真人進行詐騙，社會上這樣的案件屢見不鮮，所以女兒通知所有親友都不要誤接此類電話；濤濤又因為暴露了他的護照、身分證號碼和家庭住址、人口等個人資料，難免不涉及到政治層面，因此女兒又千叮嚀萬囑咐她的兒子濤濤，遠離政治，保持中立，專注學術。