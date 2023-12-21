經歴了三年新冠疫情 ，我習慣整天困守在公寓裡。記得病毒肆虐前，我常獨自坐巴士去中國城逛商場購物，或去醫院看病。如今我變膽小了，不敢一人外出。我的鄰居海迪見到這種情況，三不五時就要陪我上街，她操心我，怕我家裡送來的物品不够吃用。

我是八十多歲的老太太，海迪僅比我小三、四歲，但她到外面卻比我靈活多了，無論是過馬路，還是選購商品，她都很熟練。每到四叉路口，看到眾多的往來車輛，我便有點緊張，她卻是靜看路標，等標誌放行了，便拉著我輕鬆走到對面路上。

逛超市時，海迪更是熟門熟路，她告訴我哪些是時令菜、哪些菜價比較便宜；進了藥店，她更是如數家珍，她要我買些備用藥，例如止咳、止痛、止癢、降燒等常用藥。買好了物品搭上巴士，一路上我們總是開開心心地有説有笑；為了方便下車，她總是選坐中間靠門的座位，到站下車時，她反應敏捷，從不讓我操心會錯過車站。她就是這樣陪伴我，又教我生活知識，還帶給我快樂，每當跟她外出時，我常常心懷感激之情。

其實不只是我，還有不少人稱她是「開心果」，每逢早晚散步，在公寓的跑道上，就看到她嘴裡哼著歌曲，一邊走，一邊手舞足蹈地扭動著腰，十分快樂；在老人中心 ，每次節慶活動都有她參與的節目，她常常濃妝豔抹，穿著鮮豔服裝加入跳舞行列，有時她也會獨自登場，别出心裁地編個滑稽小劇，惹得滿堂觀衆前俯後仰、哈哈大笑，她就是這樣逗人快樂。

我很好奇，想探究她快樂的根源，從她的言談中得知，她的家庭非常和睦。三十年前依親移民到夏威夷，近幾年才隨兒女來休士頓，然後住進了老人公寓。她有一個兒子和一個女兒，都對她十分孝順，讓她住公寓，是為了讓她有一個自由空間。

兒女天天關注她，每天夜裡要與她視訊，時常接她回家歡聚。尤其是媳婦對她特別好，她的手機、電視機常遇障礙，媳婦就會即時來解決問題，媳婦也幫她布置房間，不時親手製作各種美食送來，假日常帶她去逛商場、超市。她常對我説：「媳婦待我真好。」婆媳關係好，千古以來都會被人稱作是難得的美事，兩好合一好，也因她這個婆婆做人好。

説起她做人，真要豎起大拇指稱讚，海迪與人為善、助人為樂，又和氣大方，她常將兒女送她的或自己買的物品送人，許多老人都得到過她的饋贈。公寓裡有位九十多歲的楊太，還有中風 過的張姐，她都多次關心，並送上可口的食品和禮物。海迪對公寓的工人、中心的司機所付出的勞動，尊重而感恩，也常以禮品表達心意。

海迪有一個漂亮的茶杯，但被中心的一位老太太拿去用了，一開始海迪很有看法，但立即想通了，她認為不管這位老太太是記憶糊塗了，或是想占有它，内心總是酷愛這個茶杯，何不成全別人呢？於是，海迪將這個茶杯、杯蓋，連同購買時的發票，一股腦兒都送給這位老太太。事後海迪挺高興的，有句話說：「予人玫瑰，手有餘香。」海迪就是這麼想的。

在公寓和中心，有人愛探聽他人隱私、説他人小話，還會藉故歧視他人，海迪反對這樣做。她對所有人都尊重，也都友好，她認為人各有所長，有人因此總說海迪是「爛好人」，海迪回敬說道：「陽光普照大地，凡人都享受到溫暖。上帝也是愛每個人的，我們應該對人充滿愛，鼓勵人並幫助人。」我十分贊成海迪的話，也慶幸自己擁有一位善良、樂觀的好鄰居。