七歲的兒子鋼珠想像力豐富，社區的露天遊泳池一到冬天就會排乾水，放上人造革蓋布，鋼珠看見後激動地喊：「哇！原來遊泳池可以改造成蹦床，這下子我們就能夠舉辦蹦床派對了。」

聖誕節 快到了，他寫了一個願望清單：「我要虛擬現實頭戴式顯示器、泡沫飛鏢槍、世界上最快的平板電腦充電器、夜視鏡、X光眼鏡，還有一百萬美元。」我說：「你就不能寫點靠譜的禮物嗎？」他信誓旦旦地回答：「別擔心，聖誕老人神通廣大，一定能實現我的願望。」

鋼珠有八百個心眼子，你說一句，他有一百句等著你。

我看他吃東西前在研究包裝袋，問他在幹嗎？他回答：「媽媽，我發現我最近長胖了，肚子比以前大，我都看不見我的腹肌了，所以我吃東西之前要看一下熱量表，不能多吃。」

帶他去打流感疫苗 ，護士剛在他胳膊上抹酒精，他就開始哭了，我納悶問他：「你小時候從來不害怕打針，現在是怎麼了？」他淚汪汪地看著我說：「媽媽，妳難道不知道嗎？男人是會變的。」

有一天鋼珠放學回家，他告訴我：「我們班的女孩子比男孩子聽話，老是得到小紅花。」我說那你應該向她們學習，戰勝她們。他搖搖頭說：「那可太難了，妳別看她們得到老師喜歡，其實做女孩子一點也不幸運，因為以後她們的肚子裡會長出寶寶，寶寶出來時，她們會很疼的。」我聽了一驚，然後問道：「這是誰告訴你的？」他用不可思議的眼神看著我，好像我低估了他的能力：「這當然是我自己悟出來的。」

當然，他的小機靈也有露餡的時候，日前他得了急性腸胃炎，在家休息了幾天，康復後他不想回學校上課，於是一大早就躺在床上裝病說：「媽媽，我還是覺得渾身沒勁，惡心沒胃口。」我逗他：「醫生不是說了嗎，病沒好不能吃甜的，那我就把你的巧克力曲奇餅，從早餐盤子裡拿走了。」他一聽立刻蹦得老高，並說道：「別別別，我的病好了。我已經吃了三天的白麵包加鹹餅乾了，都快煩死了。」然後他就去上學了。

鋼珠回家後對我說：「今天課堂上，同學們嘰嘰喳喳地說個不停，老師好多次提醒大家『請安靜』也沒用，我想幫幫老師，就學著老師的樣子大喊一聲『別吵了』，把大家的聲音都蓋過了，教室立刻變安靜了。接下來老師讓每個吵鬧的同學罰站十五分鐘，除了我。」我心中一喜，問道：「老師表揚你了？」鋼珠回答：「老師讓我罰站了二十分鐘，因為我的喊聲最大。」

我和鋼珠爸爸頓時石化，好吧！看鋼珠聲如洪鐘，起碼證明他的病確實好了。鋼珠每天都給我們帶來驚喜，真是全家的開心果。