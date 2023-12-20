新冠疫情禁錮三年多，終於全球解封了，可以肆無忌憚去參加各種大型活動和旅遊團了。

我和先生報名參加北美州客家會日本 旅遊團，次日，我右下腹痛如絞，而且疼到穿過後背，疼到滿臉大汗淋漓，老公只好到處請教同團的團員，應該如何處理？有人說可能是盲腸炎、腎結石、膽結石、吃壞肚子或是便祕，團員中也有醫生，眾說紛紜也將自己的親生遭遇告訴我，並提供很多寶貴經驗，要多喝水、深呼吸。

我只好誠心禱告，祈求上蒼保佑我平安順利完成這趟旅遊，因為旅費都繳交了，一切都計畫妥當，可別掃了老公的遊興。果然往後幾天，日本旅遊都很順暢，我的肚子不疼了，於是接著轉赴北京。

有十五年之久未到中國，於是又計畫至常州父母墳前祭拜，還有探訪上海的親朋好友，老公就立刻著手訂高鐵票從北京到上海。沒想到坐火車還真的很方便，沿路欣賞風景，車箱內的空氣與空間，比起飛機真是好太多了。

我心中忐忑不安，上海親戚認不認我們？父親是守舊派，只認兒子，他認為女兒是潑出門的水。我心想，這只是父親個人的觀念，並不代表其他人也都一樣。還好有微信親友團，聯絡上了常州堂弟，他熱情地招待我們，請了兩天假陪我們去掃墓，並祭拜了我們許家祖先，這也是父親的智慧。

中國開放後，父親返鄉聯絡上他的兄弟，將先人骨灰都重新找墓地葬在一起，同時買好他們自己的墓地，刻好了字，稱為喜墓，還在世的人名字會塗上紅色。所以此方前來，我的祖先、伯父母、叔叔的墓地，都可以一併祭拜。

拜訪了兩位嬸嬸和姑媽，四嬸身體稍差，還好有兒女在身邊照顧。我的小嬸和姑媽她們都獨居，自在方便，身體都很健康，家裡整理得清爽乾淨；她們住公寓房，每天上下要走樓梯，跟著我們一起出去吃飯搭地鐵 、過馬路，完全沒問題。

尤其小嬸潛心於佛經，可能是佛祖給她的力量，她各方面狀況都比年輕人還要好，我此次還是第一次見到她，她親切順口叫我的名字，就像我母親一般，兩人有說不完的話。堂弟為了來見我們，提早從西藏趕回來，堂弟妹們親切地叫著姊姊、姊夫，讓我覺得好溫暖，我有這麼多關心我的親人。

此行一切都很美滿，雖然在上海與常州又各發作一次肚子痛，但總算都度過了，該做的事、該見的人都如願以償，回程日子決定後，老公好不容易才買到回程機票，從上海浦東起飛到首爾，再到東京後轉飛舊金山 ，飛行路線讓人傻眼，但是機票買都買了，只有禱告一切順利，況且還有小嬸會幫我們念經祈福。

到了浦東機場，因為我們用台胞證買的機票，是用中文拼音名字，美國護照上只有英文名，又加上行李無法直接託運到舊金山，必須在日本取出後出關再入關。我們的飛機時間是晚上七時三十分到東京、九時三十分起飛往舊金山，真是不可能的任務，抵達東京成田入境大廳時，已排滿了眾多人潮，也不可能插隊，只有耐心等待。

快抵達時，還必須經過機器操作，幸好每台機器旁都站著一位日本人幫忙，很快地辨妥入境，馬上奔跑到行李轉台，找到了行李，進入日本，立刻又奔向出境方向。總之，我們分秒必爭，也不管方向對不對，到了出境大廳，燈光昏暗，大部分櫃台都已關閉，終於找到了ZIPAIR開放了一個小櫃檯，只有我們check in，所以很快就辦妥。

取得了登機證，前往出境處檢查，到了登機門竟然還有很充足的時間，總算鬆了一口氣。

旅途歷經種種，真的是讓我不得不相信天助自助，宇宙中有一股神奇之力庇佑著我們，只要我們時時刻刻心存善念、行善事，必定事事如我們所願。回美國後進行全面健康檢查，什麼結石都沒有，可能是因水土不服，身體所做出來的反應。