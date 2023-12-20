一大早因為年度體檢去醫院抽血，到了化驗室，被告知要等一小時，我看了一下，等待的人的確很多。我向櫃檯女工作人員說，那我先報名了，等會兒再回來。她說，化驗室要求就在這裡等待，不能離開。說罷，她又告訴我，其他兩個抽血點等待時間只要十五分鐘。我聽了，就問了那兩個抽血點在哪裡？她告知後，我立刻在谷歌 地圖上查了一下，到其中一個抽血點只要十一分鐘，當下就立刻決定出發。

到了那裡，登記完後才剛坐下，就有一個女護士叫我的名字，於是我就跟著她走進房間。女護士是一個白人，個子修長、容貌端莊，大約三十歲出頭，講話有口音，像是從歐洲來的。

通常我被抽血時，都要受到一番折騰，因為我的血管比較細，在手臂上要尋找到抽血的點，並不容易，有好多次，護士換了好幾個，才把血抽出來。為了抽血容易，今天早上我特意喝了一大杯水，我把外衣脫掉，露出左手臂，護士在小臂那裡摸索了一陣，似乎摸到了血管，就停止不動了。她操作了才一會，就把兩管血抽了出來。

抽完血後，她問我：「抽完血，有什麼計畫？」她打開了聊天節奏。一開始，我沒有聽懂，要求她複述後，這才聽懂了。於是，我回答說：「到郵局去寄點東西。」我問她：「妳是從哪裡來的？」她說了一個國家名字，但因為她的口音，我沒有聽懂，就以為那是某個歐洲國家，我說：「是在歐洲吧？」她說：「在南美洲。」然後她說，她是五年前來到美國的，那時連一點英文也不會說。

我問那個護士：「那妳如何學英文的？是去學校嗎？」她笑道：「就是在工作中學啊！」我問她：「是不是全家人都在這裡？」她說：「沒有，他們都在南美，我賺了錢，就寄給他們。」我告訴她：「我是從中國來的，到這裡已經三十多年了。」她聽罷，似乎立刻找到了同志 ，伸出手來，握起拳頭，我也握成拳頭，跟她碰了一下。她笑說：「We made it（我們成功了）。」是的，我們同樣懷著一個美國夢，讓夢境像早晨的鮮花舒緩地綻放，成為一個美麗的現實。臨走時，我問她叫什麼名字？她說：「Ingrid」，一邊說，一邊指著自己胸前的名牌。