那年我十八歲，奶奶說：「小蔚該有一件旗袍。」服裝店沒有合適的旗袍，奶奶就把一件舊旗袍收去半寸腰，放出一寸下襬，熨燙得平整如新。我穿上旗袍，攬鏡自照，原來大塊吃肉的我，也可以娉婷婉約。

奶奶說旗袍是清朝滿族婦女服裝，精緻的旗袍是代代相傳心授的手工藝術，密匝針腳縫出的旗袍，才能讓不同體型的女人顯得風姿綽約。

李太太是我初到美國時的房東 ，穿一件素雅旗袍，說一口標準國語，溫婉大方。李太太在唐人街經營服裝店，專門出售適合亞裔 的服飾。除了大年初一，每天開門營業，李太太的子女都已獨立門戶。

李太太年少時錦衣玉食，進女子學校讀書，是一名文藝女青年。李府是一棟小洋房，李太太的三個兒子都已相繼獨立門戶。李太太說，房子有人住才有生氣，於是發布了招租廣告。

我是剛到美國的留學生，在學校布告欄看見李太太的招租廣告，於是約定時間去李府看房子。李太太讓我住進二樓的一間房間，邀請我在她家搭伙吃飯。

這天下午陽光透過窗櫺，照在敞開的樟木箱，李太太整理著箱籠，招手讓我過去。我看見了滿箱子的繽紛旗袍，李太太笑吟吟地遞過一件酒紅色印花綢旗袍，讓我去臥室試穿。我穿上旗袍，攬鏡自照，原來大塊吃肉的我，依然可以婉約娉婷。

李太太說：「如果不嫌棄舊旗袍，挑喜歡的拿幾件去，女孩子參加活動穿中國旗袍，別提有多美了。」

李太太少女時就愛穿旗袍，二八年華時，父母為她訂下門當戶對的親事，李太太偏偏愛上一名英武軍官，出逃似的嫁給他，隨身只帶走兩件心愛的旗袍。

李軍官驍勇善戰，岳父母辦喜宴邀請親朋好友，完美了女兒的婚事。從此以後，李太太隨夫轉戰大江南北、生兒育女。數月之後，李太太得到去廣東的船票，在海輪上漂泊數周，終於在春末夏初時到達香港 ，租了一間小屋勉強棲身。

李太太穿著旗袍幹活，女鄰居對這款玲瓏曼妙的服裝興趣盎然。李太太暗自思忖，如果自己能縫製旗袍，既能滿足女人穿旗袍的願望，又能賺錢養家。每逢年節，李太太便請裁縫師傅為女眷丈量尺寸、決定樣式，她一針一線縫紉，做成優雅合體的旗袍。

夏去秋來，孩子們個頭竄高了，李先生披著習習涼風，找到了妻兒棲居的陋室，全家人終於團圓一堂。

李太太請丈夫幫助她管理店務、協助她接活送貨，漸漸地他們的生意有了固定收入，把作坊經營得風生水起。李先生心懷不甘，但見妻子穿著陳年褪色的舊旗袍，挑燈夜作，辛苦不堪，愛惜之情油然而生。

後來李太太隻身前往台北，向正宗旗袍師傅學做優質旗袍，真正弄明白了改良旗袍的來由和典故。改良旗袍很快地就在中國婦女圈流行，無論是直筒或收腰、高叉或無袖，每一款旗袍的樣式都顯現出女性婀娜曼妙的體態。