一年半以前，年過七十六歲的我，開始感到連續頭昏。走路時雙腳輕飄，無法走直線；白天精神差，夜晚睡不好覺；短期記憶力急劇下降，剛說的話轉眼就記不得了；一覺醒來，精心計畫的事忘得一乾二淨；常用的電腦操作程序，突然不知如何使用；路上遇見熟人，一下子叫不上名字。到醫院檢查後，才發現我已有阿茲海默症 的前兆。

慶幸我的問題發現得早，還沒發展到不辨是非和生活無法自理的程度，仍處於早期階段。我沒有被噩耗擊倒，相信結合現代醫學和自己的毅力，就能夠戰勝疾病，至少能減緩病情再惡化。我的家庭醫生為我開了一種新藥乙醯膽鹼（Donepezil），半厘米直徑的白色小藥片，每晚睡前口服一片，起初會對腸胃和睡眠有點影響，堅持一段時間後症狀就會減輕。醫生說，長期堅持會收到好的結果；一位朋友也向我推薦此藥，因為她母親得了阿茲海默症，服用此藥很有效果。

我不抱思想包袱，繼續過著習慣的生活，常與親人和友鄰相聚，保持與老同學、老同事們通信聯繫，談天說地並且交流心得。此外，我每天樂呵呵地做著自己喜歡的事，寫篇短文、畫一幅畫，或者做點小手工活。我同時堅持多年來養成的運動習慣，每周四天健步走，每次連續走四十分鐘；三天去游泳池游泳，下水連續游四十分鐘。我心中總有一個信念，運動能夠打通那些堵塞的毛細血管。

服藥與運動相結合的努力，使我的毛病沒有繼續惡化，每天過著輕鬆愉快的生活。我在帕洛奧圖的老年公寓居住多年，也去過附近其他縣市的老年公寓，知道阿茲海默症曾給不少老年人帶來痛苦。如果我的這段經歷對他人有點幫助，我會為此感到欣慰，不知他們是否有什麼與阿茲海默症抗爭的經驗，也希望他們能分享，祝福大家健康長壽。