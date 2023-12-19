墨西哥 坎昆（Cancun）是一個享譽全球的美麗濱海城市，它曾經是加勒比海北部靠近大陸的一個僻靜漁村，經過五十多年的開發和建設，如今成為滿目蔥蘢、鮮花盛開的度假勝地。那裡有上百個高級豪華度假酒店，每年接納上千萬遊客，是加勒比海沿岸一道亮麗的風景線，有「美國人的後花園」之美稱。

我們從日漸寒冷的芝加哥出發，飛抵陽光燦爛、四季如夏的坎昆，去觀賞魅力無限的加勒比海；去探訪那曾經輝煌璀璨又神祕的古馬雅文明歷史遺址；去體驗躺在潔白如銀的沙灘上，享受一陣陣海風的吹拂，聆聽一波波海浪的吟唱，徹底放鬆身心。

我們住在月亮宮（MoonPalace）度假村，那是一座緊鄰海邊的頂級酒店，舒適豪華、食宿全包。

月亮宮美如其名，就像宮殿一樣舒心漂亮，大到可以容納上千遊客，並有設備齊全的沖浪滑水運動場、成人及兒童遊藝場，到處都有鬱鬱蔥蔥的熱帶植物和五彩繽紛的花園，還有攀岩、高爾夫球場、網球場、按摩店、演藝廳、電影院 等娛樂休閒設施。特別是有十幾家各具風味的高檔餐館，其中一家大型自助餐食材豐富新鮮、菜餚製作精良，讓我大飽口福。

度假村內還有很多招手即停的小型機動車輛，可以載著遊客四處遊玩。我們在度假村隨時都可以盡興地享受各種美食美酒、聽音樂、逛商店、走沙灘、看大海、做運動，玩得開心又愉快。

坎昆不僅有享譽世界的美麗海灘，還有舉世聞名的馬雅金字塔遺址和人文景觀。馬雅文明曾是美洲大陸最神祕輝煌的文明形態，大約在公元前五○○年左右，馬雅人在中美洲的熱帶叢林中，建立了氣勢宏偉的奇琴伊察Chichen-Itza建築群，其中以金字塔最為壯觀，它是古馬雅人祭祀的聖殿和神廟。這座與古埃及金字塔十分相似的金字塔，有九層四面，每面有九十一個階梯，再加上頂層上的神殿，共有三六五個階梯，代表著每年三六五天，這是當時世界上最準確的曆法。

高達三十米、全部由石頭堆建的金字塔，還有許多精雕細刻的動物和人形圖像，雕像的精緻華美令人驚嘆，很難想像當時還處於新石器時代的馬雅人，是如何完成這項世界奇蹟。一九八八年馬雅金字塔被聯合國科教文組織列入世界遺產，二○○七年它還被列入與中國長城、羅馬競技場、印度 泰姬瑪哈陵等並列世界七大奇蹟之一。

馬雅人不僅在天文曆法、建築藝術表現出驚人智慧，還在象形文字、貨幣經濟、數學和農作物等方面成就斐然，馬雅文明堪稱世界文明發展史上的奇葩。可惜曾經風光無限的馬雅文明，在公元十世紀初突然神祕衰落，從此退出了歷史舞台，至今無人能明確解釋這千古之謎。幸好墨西哥人努力保存這份獨特的文化瑰寶，同時也為人類保存了一份極其珍貴的歷史遺產。

我們遊覽了位於坎昆北面、風光旖旎的女人島（Isla Mujeres），因為人們在島上發現了多座馬雅女性神像而得名，它是馬雅人崇拜月亮女神的聖地。靠近港口是繁華的市中心和遊客區，大小商鋪琳瑯滿目，這裡有最受浮潛愛好者青睞的海域，還有許多和海豚、海龜、海豹可做密切接觸的水上娛樂項目，讓人流連忘返。

坎昆地區還有很多天坑，那是大自然鬼斧神工的傑作，在地底留下了許多大型的、宛如地下泳池一般的溶洞，很受游泳愛好者的喜愛。

墨西哥坎昆的幾日遊，使我們對它的美麗自然景觀、厚重的歷史底蘊和豪華的高級度假村，留下了很好的印象。

然而墨西哥貧富差距太大，窮人和富人的生活有天壤之別，自然也產生了很多社會和治安問題。我們在購買景點門票和給汽車加油時，都被當地人騙了，幸好損失不大。坎昆是一個值得探訪的旅遊勝地，但防人之心不可無。