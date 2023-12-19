房子住久了，就跟人老了一樣，東破西壞、漸呈老態，地下室一直是我們貯存雜物的場所，從未重視過。有一天走下去找東西，才發現牆壁有不少裂縫，裂缝空隙甚至有幾公分寬，我頓時緊張起來。地下室牆壁是用來支撐整棟屋子的，萬一不幸傾倒，小自生命危險，大至無家可歸，不可輕忽。

於是我趕緊和老公商量，想找專人來查看一番，老公以為我大驚小怪，他認為牆壁是空心磚砌成的，時間久了有些裂縫不足為奇，他又強調自己是學工程的，這些事他心中有數，不必緊張。我不贊同，毅然決然找來一位專家查看。

一位建築工程專員上門，長得文質彬彬，看來很和氣，他手裡提著公事箱及電腦，仔細看了一下我家地下室，又到屋子周邊外圍查看一遍，最後正經八百地坐下來和我們談話。他說，地下室牆裂這問題很嚴重，不可忽視，於是他開始解釋牆外土壤進水、地基膨脹的道理，提醒我們牆壁裂縫後患無窮，並講了整修辦法，他建議我們裝鋼條支架（Power guard），另外增加地下防水系統，估價三萬元。

丈夫和我聽了目瞪口呆，萬萬想不到這區區小事，居然要耗資上萬，再考慮到打釘挖壕的工程，以及整理地下室雜物，這真是天大的難題。我們打圓場說要考慮考慮，所以回絕了對方。

人說「貨比三家不吃虧」，我又上網查尋，並向親友請教，又找到一位中國師傅，他有刊登廣告在中文報紙及雜誌上，打電話連繫。他一聽我們的住址，連忙回話太遠了，一口回絕。

於是我再接再厲，又找來一家專修地下室、地基的工程公司，另一位售貨員上門，語氣比第一位緩和些，他建議用另一種材料來補牆，把碳化錨片（Corbon anchor )黏在牆面，如同鋼條支架一樣的牢固，不需要打釘或鑽洞，可保二十五年，費用才一萬二。唯一要求是我們得清除牆邊雜物，騰出五呎寬的空間以便施工，於是我們決定包工給這家公司。

清除地下室成了我們的夢魘，三十五年積存的雜物不勝枚舉，沿牆的書架有成千上百的中文、英文書籍雜誌，線裝和精裝的書本重如巨石，一本本得裝箱，老伴視書如命，一本也不准扔掉。書本卸下後，開始整理其他雜物，運動器材、勞作美術用具、舊電腦、鍋碗瓢盆、畫框、相片等，兩人對視半天，不懂得怎麼會有這麼多身外之物？怪不得一些朋友都在鼓吹生活要簡化，隨時要大掃除。

好不容易等到施工之日，來了四位彪形大漢，操著不太標準的墨西哥 英語，上上下下搬來工具、材料，又在地下室敲敲打打，從大清早忙到下午二、三點，居然一天搞定。牆壁補好了，只等以後再上一層油漆，便算大功告成。

有趣的是，那位工頭臨走前問我們說：「你們準備賣房子嗎？」我回答說：「不賣。」他很驚奇地回應：「大多數人家都是在賣房子前，才整修地下室。」是的，咱家不同於常人，俗話說覆巢之下無完卵，寧願花大錢趁早修復，就可以安心睡大覺了。