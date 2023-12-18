十一月灣區 天氣驟變，感覺一下子就進入寒冬，一向很少生病的我，竟然感冒了。不舒服的第一天，吃了感冒藥與止咳藥，但效果甚微，咳嗽更是一天比一天嚴重，晚上咳得完全睡不著覺，只能在喉嚨處猛塗風油精。

熬到了第四天，感冒還是一點好轉的跡象都沒有，阿姨就送來了一瓶止咳藥水，本著死馬當活馬醫的心態試了一天，意想不到的是，晚上就見效了，咳嗽明顯有好轉，睡眠品質也好了很多。

我連續喝了兩天之後，咳嗽基本上已經好了，我也回到了辦公室上班。之後，我就記住這個牌子的咳嗽藥，打從心裡認可它的止咳效果。

上周日跟表妹通電話，得知她也不幸中招，是感冒與咳嗽的病症齊發。有了日前的吃藥經驗，我立刻就推薦那款止咳藥，還拍胸脯保證，一喝就能立竿見影。

再次打電話給表妹是在一周之後，電話那頭的表妹中氣十足，一聽就知道她已經完全康復了，於是就像是等著被誇獎的孩子，信心滿滿地提起那款止咳藥水。

誰知道表妹竟然表示，那款止咳藥水一點作用都沒有，她連續喝了好幾天都沒有效果，最後熬不住了，約了家庭醫生，開了另一種止咳藥水處方。我當場表示不服，據理力爭地表示，我喝的當天就見效了。

表妹見我還是堅持己見，直接給我來了一場深度分析，她說道，首先，每個人的體質不一樣，抵抗力也不一樣，從中醫的角度來看，咳嗽可分為寒咳與熱咳，她和我可能不是同一類型的咳嗽；其次，一般來說，感冒咳嗽的周期是一個星期左右，表妹說，妳是在感冒咳嗽的後期開始喝這個止咳藥水，怎麽能肯定一定是這個止咳藥水發揮了作用？也有可能是妳的身體本來就在逐漸恢復。

聽著表妹的分析，我陷入深思，是啊！我怎麽就那麽肯定我咳嗽的好轉，是因為後來那款止咳藥水的作用呢？為什麽不是我身體的免疫機制，幫我抵抗了病毒？這使我想起了中國的一句俗語「前人栽樹，後人乘涼」，永遠不要輕易地否定前人的功勞。再者，每個人的身體素質都不一樣，永遠不要把自己認為好的事物，強加在別人身上，適合自己才是最好的。