在社群裡談運動，大家反應熱烈，有人曾是排球隊的明星球員，也有籃球隊校隊，亦有田徑高手。聽到大夥憶及學生時代在運動場上的輝煌時光，都讓我羨慕不已。

小時候大哥曾教我騎腳踏車，他在後面扶，我努力地踏著，大哥見車子往前跑，他一鬆手，我一驚呼，就摔個鼻青臉腫，從此我就與腳踏車絕緣了。籃球、躲避球、棒球，不管什麼球，只要球一過來，我就害怕地躲得遠遠的，用抱頭鼠竄來形容，也不為過。

體育課考跳高，我是卯足全力跑到橫桿前，但一看到橫桿，就不由自主地全身僵硬動彈不得，只好呆呆地站在那不動，更別提怎麼跳躍過橫桿了。其他田徑項目例如跳遠、擲鉛球也無法應付。體育老師雖然不斷地鼓勵，但也被我磨得失去耐心，最終認清孺子不可教也，只得放棄，給了個勉強過關的同情分。

幾年前摔跤，導致手腕骨折，被診斷有骨質疏鬆，醫生再三強調除了服藥，運動也很重要。看完診回家後徹底檢討，深知疏於運動之害，但是羽毛球、乒乓球、高爾夫球，不論是哪種球，我都不會又害怕，學游泳總可以吧！鼓起勇氣報了游泳班，第一天上課發現班上全是小孩，我這老太太混在其中，實在太突兀了。更糟的是，我發現自己連水也怕，只得放棄了游泳。

有一次參加一個醫學研究會議，一位復健師的演講中，特別推薦太極拳，他指出太極拳可以增強四肢力量和整體的平衡，降低跌倒的風險，並且在每個招式中的呼吸調節，有益於神經系統和情緒調節激素分泌，能穩定情緒，減壓和幫助睡眠。他稱讚太極拳是「運動中的冥想」。沒想到老祖宗傳下來的拳式，竟然受到醫學界的讚揚及推薦。

回家後隨即加入住家附近公園的清晨太極拳隊伍，由一位年長者帶領，我隨著比劃，但一直不得要領；再加上成員多為銀髪族，我混在其中又覺得自己太年輕，有代溝的感覺，隨著比劃了幾天，漸漸失去興趣，最後落得不了了之。

又到了年度健康體驗的時候，知道醫生一定又會強調運動的重要性，我只能回答：「母親生我時，忘了加上運動細胞吧！」