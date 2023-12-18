我自幼成長於流行音樂的氛圍，母親鍾愛的歌曲是以周璇為首，還有抗戰後期委婉柔細的旋律，以及後來同類型台灣歌手蔡幸娟所演唱的歌曲。

父親則喜歡西洋流行音樂，他沒有特別專一的愛好，但是對搖滾樂甚為反感，視貓王Elvis Presley的歌曲為毒蛇猛獸，當時一般大眾主要的娛樂來源是收音機，家中只要有空閒時間，都充滿各種流行抒情歌曲的樂聲，家人都跟著哼唱，至今記憶猶新，歌詞歌曲都能朗朗上口。曾有父輩朋友聽到我對老式流行音樂的熟悉，開玩笑地問我：「年紀到底是幾歲？」

記得我在台灣讀高中時，學校每周末都會在大禮堂舉辦精選影片欣賞會，象徵性的收取一元入場費，由此看到多部精彩的歷史名片。其中記憶最深刻的是「翠堤春曉（The Great Waltz）」，這是一九三八年拍攝的圓舞曲之王約翰史特勞斯（Johann StraussII）一生的傳記，這部電影雖然是黑白影片，但卻以高超的攝影技巧和藝術眼光，將酷愛音樂的史特勞斯與女友波蒂、以及知音卡拉之間的情感糾葛，拍攝得美輪美奐。

尤其是電影一開場，穿著華麗優雅的男女主角坐在馬車上，行經晨霧迷濛、環境幽靜的維也納森林，只聽到節奏有致的馬蹄聲，繼而又傳來清脆的鳥叫聲，女主角接著哼上一小段歌聲，男主角再哼下一句，瞬間森林圓舞曲於焉誕生，這一段最令人回味無窮，難怪獲得一九三九年第十一屆奥斯卡最佳攝影奬，我更由此片認識並立刻愛上了旋律優美的華爾滋圓舞曲。

後來我參加大專聯考，在考前的前一學期時，父親為激勵我專心應戰，家中平日必有的音樂收聽節目欣賞一律暫停，並應允當時價值全家半個月總收入的電唱機，為考取第一志願的獎品，此承諾成為我應考的另一大動力。

皇天不負有心人，我如願考上第一志願，父親也信守承諾，買下了當時的奢侈品，我自己則用平日積下的零用錢，購買當時也不便宜的黑膠翻版唱片，當然是以華爾滋圓舞曲為優先考量，一有空就以最大音量播放，一邊享受天籟之聲，一邊就忍不住聞樂起舞，自得其樂。我還以爲周遭鄰居都樂意聆聽，沒想到卻招來抱怨之聲，無奈只得放低音量，如此美妙樂聲，我總認為要大聲播放，才能充分欣賞。

大學畢業後，我來美求學、成家、工作，生活是一連串的忙碌，但是一有空閒就會收聽音樂放鬆身心，並手舞足蹈起來，舞藝就不講究了，自己能陶醉其中最為重要。十多年前為了鍛鍊身體，我加入住家附近每周一次的元極舞社，這是以太極拳律動為舞蹈創作基礎，配上共十多集的悅耳音樂，每隔一段時間，還會穿上特別訂製的服裝，應邀參加活動舞上一段。

我幾乎每次參加演出時，都會出一些狀況，不是忘記動作，就是踏錯節拍，為了不耽誤整團演出，自覺地退出表演，只在一旁打雜。平日在每周練習後，只要有多餘時間，老師也會教跳其他的排舞，說也奇怪，只要是華爾滋旋律的舞蹈，我不但學得快，姿勢也跟著輕鬆自然起來，居然引起老師和同學的注意，多次公開讚揚，讓平時笨手笨腳的我，有了揚眉吐氣的片刻。

在我服務的大學，辦公室鄰近一位學術成就頗高的物理老教授，他是北歐後裔，個子瘦瘦高高的，平日一頭亂髪、衣著隨便，一副糟老頭的模樣，聽說學術上的成就，只差得諾貝爾獎 了。只見他高高在上，碰面時最多也淡淡地說嗨一聲，連正眼也不看一下。

某日在報上，偶然看到一張頗感意外的照片，赫然是這位教授身穿燕尾服，有如歐洲皇族打扮，他擁著一位盛裝女士翩翩起舞，才得知他和妻子是附近著名的業餘舞者，時常參加各種舞蹈比賽，最擅長的就是華爾滋。

不久後在電梯中遇上了，當時只有他和我二人，為打破尷尬的沉默，我提起看到他跳舞的照片，說到我也喜歡華爾滋，但是跳不好。哪知他立刻興奮起來，抬起雙臂就要示範教導一番，當時我不知所措，他扶起我的手舞動起來，幸好沒有其他人進出電梯，否則真不知道會傳出什麼樣的新聞。多年後，我遇到他的夫人，她聽到這則故事後，連連大笑。

看來旋律優美又能療癒身心的華爾滋圓舞曲音樂，將陪伴我終身，提供美麗人生的一大元素。