「有越南 的簽證 嗎？」航空公司值機小姐問。我迅速遞上越南的簽證紙與護照，她左看右看，還是看不明白，就請示經理，經理看後說沒有問題，我隨即辦理登機手續。飛機一路東行抵達越南，在海關入境處，我同樣遞上護照與簽證紙交給入境處人員，他邊敲打電腦邊說：「電腦上沒有顯示你的簽證，你需要到對面的窗口查驗。」第二次驗證後，謝天謝地，總算平安入境。

到達北越河內時，已是華燈初上，人群熙熙攘攘，汽車、摩托車轟鳴而過，整個城市似乎雜亂無章，有點像改革開放初期的中國。路過一小學門口，門口列隊站著小學生樂隊，個個繫著紅領巾，精神抖擻、雄壯威武。

第二天我們參拜了越南國父胡志明水晶宮陵寢，宮前二名衛兵持槍守護，莊嚴肅穆。講到胡志明，導遊小姐肅然起敬，她說：「胡志明是他們人民的神，他沒有兒女，一生貢獻革命事業。」她滔滔不絕地講述許多有關胡志明生前的革命故事，國民對領袖的崇拜何等相似。

第三天我們驅車三小時的高速公路到達下龍灣，下龍灣在一九九四年被聯合國教科文組織列為世界自然遺產。下龍灣位於河內的東北部，煙波浩渺的水面，星羅棋布著數不清的大小島嶼、奇峰怪石，與同樣是喀斯特地貌的桂林極為相似，如果說桂林的美似少女一樣的清純，那麼下龍灣的美更多一分成熟。

從河內乘飛機，一小時左右到達中越峴港市，再轉乘巴士拜訪會安古鎮，古鎮遊人如織，鎮中河流穿過，河的兩邊掛滿燈籠，夜幕低垂時，燈籠與河中小船相互輝映，漫步於此有種穿越時空的感覺。當年南北越尚未統一，峴港、會安屬於南越管轄，地點距離北越最近，位處戰爭最前線，當地老百姓深受戰火蹂躪。

從硯港乘巴士，五十分鐘到達巴拿山風景區，巴拿山風景區由眾多群山環繞，海拔一千五百公尺，常年雲霧繚繞，氣候涼爽。以前法國殖民越南時，由法國人在巴拿山建造了原汁原味的法式建築，供達官貴人避暑度假之用，後來法國殖民結束，越南又爆發內戰，巴拿山逐漸被遺忘，山上的建築物也荒廢，直到二○○七年重新開發。

目前有空中纜車直達巴拿山風景區山頂，山與山之間有軌電車接駁，山上有精巧的法國村落、酒窖、劇院、餐廳等，還有一座頗受歡迎的佛手橋。巴拿山遊覽區整體設計渾然天成，置身於此，有種天上人間之感。

從峴港市再乘一小時飛機，到達胡志明市，胡志明市原名西貢，早年是南越舊政府首都，南北越統一後改胡志明市，而當地人仍稱西貢。當年美軍扶殖西貢政府，實行資本主義管理制度、自由經濟，繁榮程度超越河內，又因早年受法國統治影響，處處可見法式建築物、咖啡 廳、法式麵包等法式風情。我們參觀了總統府、地下指揮中心、紅教堂、郵政總局等景點。

胡志明市繁華喧囂又摩登時尚，現代與傳統、宗教與科學並存，如果說河內比較純樸內斂，胡志明市更顯灑脫張狂。參觀胡志明市時，剛好是越南國慶，黨旗國旗沿街飄揚，路過一間茶亭，有老人下棋觀棋、做運動，趨之於前與他們閒聊。當我問及南越解放後，生活過得如何？其中一位老先生糾正我說：「拯救水深火熱的奴隸才叫解放，這不叫解放，叫統一。」另一位老先生接著說：「南越不是被解放，而是被統一。」老先生如是說。