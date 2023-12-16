記得有首歌叫「愛你在心口難開」，也常聽到醒世的句子：「愛一個人要讓他知道」、「心動不如行動」。因此，當我感到孤單無人愛我時，我深覺要用行動對生活周遭的人，釋放出感恩之心。

自從汽油價 格飛漲及擔心收到罰單後，我就改搭公共交通工具，覺得實惠又健康。除了上下車我會習慣對司機說聲「謝謝」以外，我更會以行動表達對他們的感謝和鼓勵，我會利用手機拍下他們的肩上識別號碼及容貌外觀，以及公車號碼，然後打電話到公車服務處列舉事實，給他們做實際的褒揚、嘉奬，我想他們的善行是值得鼓勵的。

退休 以後，獨居在家，為了身心健康，我參加了許多老人中心 舉辦的活動，裡面最讓我傾心的是每周二早上的步行小組。領導人安娜是個非常有辦事能力、又懂得組織團體活動的人，在每周要去的活動地點之前，她都會去實地探勘，測定需要的時間和路程，要把握在一小時的行程之間，以及考慮到我們這些年長者的體力負荷。為了維持出席率，她也訂出了許多獎勵辦法，鼓勵全勤的組員，使我們這些孤獨老人除了有社群的活動以外，更建立了健康的體魄。

在安娜的領導下，使我對自己的生活充滿感恩之心，我從來不知自己生活的環境是如此美好；三十多年前我單槍匹馬，帶著兩個年幼孩子移民到三藩市，開始過著沒日沒夜、學習工作的日子，從來不曾佇足端詳欣賞我生活的空間和看看周圍世界。參加步行小組以後，每周二早上我們都會去三藩市不同的景點探幽取勝，看到浩瀚的太平洋和遠眺的金門橋時，使我憶起只有兒時在電影中看過的美國風景，沒想到如今置身其中，這時就會慶幸自己竟然生活在風景如畫的城市山林中，享受我的老年生活。

想想在以巴戰爭下生活的人民和孩童，他們祈求的只想遠離戰火及得到溫飽的日子，使我感恩上帝賜我健康的身體，能夠去體驗領受美好的生命。我更寫了一封表揚信，投寄給老人中心的主管，感謝他們的服務熱忱和知人善任，請到了像安娜和索妮塔這樣盡忠職守的員工，不只是他們的幸運更嘉惠於我們這些孤寡無依的老人，使我們有健康的生命和年節的幸福感，我的感恩行動就是向這些行善服務的機構送出心意，我尊愛他們，我要讓他們知道我們的感恩。