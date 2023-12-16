旅程剛展開，土耳其 導遊就告訴我們：「世界上只有兩個國家真正懂得製作地毯，就是土耳其和伊朗 ，亦即古代的波斯。每當有人跟我提到中國、印度等國的地毯如何好，我就感到被冒犯了，那些人根本不明白織地毯是怎麼回事。」哇！導遊好大的口氣。

顯然，他是為了幾日之後參觀地毯廠，先為大家做心理建設。那天，一團人進入地毯廠，由廠方示範如何將鵪鶉蛋般的繭球抽成絲線，再觀看女工們如何依循設計圖編織出地毯。之後，大夥在展示廳坐下，啜飲著廠方奉上的各式土耳其飲料，那廂廠方則忙得虎虎生風，四、五位壯漢將一捲捲地毯攤開，質料包括蠶絲、羊毛和棉花，圖樣清雅、繁豔、古典、時尚紛呈。同一張地毯，轉個方向即呈現不同的色彩，或明亮，或沉鬱，看得大家眼花撩亂，廠方更鼓勵大家光腳上去體驗不同的觸感。

地毯廠經理表示，該廠地毯全是手工織造，成本不菲，但有政府補助，價格非常划算，還有免費運送的服務。解說完畢，後側兩扇大門打開，走出一列銷售員，他們像柵欄打開後奔出來的獵犬，盯準了獵物撲上去，沒有一位團員能夠倖免。他們眼神殷切、態度積極，滔滔不絕地推銷各式地毯，這可為難了團員們。

十八人中只有一對年輕夫婦與一對剛空巢的中年夫妻，其餘全是退休的銀髮族，正準備出清家中滿坑滿谷的雜物，好換到較小的房屋或養老院 去，誰會有興趣買一張數千美元的沉重地毯呢？

幾十年前，我家買了兩張絲織地毯，只有請客時才鋪展出來接客，平常則捲起放在一旁。如今甚少在家宴客，那兩張地毯難有見光之日，怎會再搬一件昂貴的「廢物」回去呢？只好抱歉地告訴銷售員，關於我家的狀況，希望不要浪費他的時間。

旅遊團中，一對菲律賓夫婦似乎動了心，他們和銷售員認真地討價還價，最後還是沒買，理由是「本來想買來送給住在洛杉磯的女兒，但她很挑剔，曾經將我們送給她的昂貴禮物束之高閣，想想還是算了。」這的確是現代父母經常遇到的窘事。

結果整團沒有一人購買地毯，對他們推銷的珠寶也懶得光顧。走出地毯廠，大家都對廠方尤其是那些枉費唇舌的推銷員，不無歉意。

到了土耳其的另一名產皮革廠，看過一場服裝秀後，幾位女團員們對質料輕軟、可以捲成小團的皮夾克動心了。G的先生對她說：「不是說家裡東西太多，不要再買了嗎？」「可是我真喜歡這件皮衣的帥勁。」先生回說：「二十年前我會鼓勵妳買，現在買又能穿多久呢？」

在一旁聽到他們的對話，我雞婆起來說句公道話：「不，G才六十多歲，還有二、三十年可以穿。再說，到了我們這個年紀，就要花些錢在自己身上，看到喜歡的東西，幾百元而已，何不買下開心一番？」

這就是銀髮族的購物哲學，買自己認為划算的心愛之物，不正合乎孔老夫子所言：「七十而從心所欲，不踰矩。」