我的房子住了超過二十八年，當年搬進來時，我是一個名符其實的「單身貴族」。二十八年之間我不但結婚生子，現在連兩個兒子都已展翅高飛，離家追求他們遠大的夢想，而我卻從來不願像很多鄰居一樣，在孩子離家後就開始為自己的家「縮編」，搬到一個偏遠便宜的地方省稅省錢，外加賺上一筆不動產升值財。我眷戀這棟「起家厝」的理由，是因為這房子有很多爸爸送的禮物，讓我捨不得離開。

第一件禮物就是這房子本身，當年我碩士畢業，拿到全職工作和居留權，就斗膽打了越洋電話回台灣給爸爸，告訴爸爸我想買房子的事。沒想到爸爸因為愛女心切，一口答應了我開口要的頭期款，還附上資金保證，讓我能順利地借到當年的大額貸款 。這個房子馬上圓了我喜歡蒔花弄草和養狗的美國夢，結婚後我就定居在這裡，兩個孩子順理成章地在安穩的環境中健康成長，爸爸的禮物造福了我，更造福了第三代。

爸爸從小在台灣農村長大，後來定居台北市區，苦無土地讓他重溫兒時的農家樂，我這間位在美國的花園洋房，就變成他常常嚮往造訪的樂園。第一年他看到花園裡沒有任何果樹，馬上到附近花圃選購了三株柿子樹和一棵蟠桃樹，回到家後，就忙著在後院選擇陽光及澆灌充足的地方種下。幾年之後，我們就有了爸爸給我們的第二個禮物，那就是甘脆香甜的柿子及軟嫩多汁的蟠桃。近十年來，柿子幾乎年年豐收，不僅左鄰右舍及朋友都受益，我閒暇之餘，還將柿子做成柿乾帶回台灣探訪親友，名符其實的有機手工柿乾，變成了最佳伴手禮。

後來我結婚懷孕，陸續生了兩個兒子，爸爸不知道從哪裡得來的感動，在我生下第一個兒子時，他選擇一棵橡樹種在我家前院。當年不到一層樓高，旁邊還要兩根木樁幫忙撐住的橡樹苗，二十五年後，儼然已成為一棵高大挺拔、有樹䕃、可供松鼠小鳥棲息的大樹。

兩年後，我又生了第二個兒子，爸爸趁著來美國替我做月子時，在後院又找了一個向陽的好地方，種下一棵木蘭，經過二十三年，這棵木蘭枝葉茂盛，秋風落葉之後，一定在寒冬料峭時，盡情地綻放滿樹的粉白花朵，為看似孤寂的枝頭帶來一片生氣。爸爸關心這兩棵樹的成長，就像關心他兩個外孫的成長一樣，每每在電話上聊著，總問著那兩棵「孫子樹」長多大了？有多高了？語中盡帶著他對我們的關懷。

爸爸最後一次造訪洛杉磯 在二○一五年，那年他看院子裡可種植的土地，都已經利用得差不多了，他突然發現可以造個花架，種些攀藤植物如百香果和奇異果，而且這個花架又可以替架下的繡球花遮蔭。這個主意又讓爸爸及我一起興奮地忙碌好幾天。爸爸在今年二月回到了天家，這個花架成了爸爸在我花園裡的最後一個傑作。

每每我從屋子裡望出去看到那些果樹、樹木和花架，春天橡樹新抽的翠綠枝芽及桃花舞春風、初夏結實纍纍的蟠桃、黃澄澄的秋柿和冬天優雅大方的木蘭花，我彷彿聽見爸爸的笑聲，花園裡他的身影仍歷歷在目，更加深了我對爸爸的思念。如今，我常常站在樹底下看著隨風搖曳的枝葉，感念爸爸生前對我的愛和照顧，感謝他給了我們這麼多有形和無形的禮物。