又是十二月了，左鄰右舍陸續開始裝飾聖誕燈和聖誕樹，過節的氣氛愈來愈濃了。

往年這時候我都會收到很多聖誕卡，但是最近幾年，似乎愈來愈少人寄卡片了。妻子問道：「是誰寄來的聖誕卡？」我說：「噢，是房地產 經紀人。」隔兩天，又收到一張聖誕卡，仔細一瞧，是汽車保險 經紀人寄來的。不久後，又收到草坪服務公司寄來的聖誕卡，打開信封，千篇一律的內容，瞄一眼就擱置一旁了。

想也知道，這些經紀人或公司，若不是想要做生意，他們會願意花時間、人力、金錢去寄聖誕卡嗎？我親身體驗到的實際例子，十五年前買房子的房地產經紀人，每年都準時寄聖誕卡給我，十五年從未間斷；十五年後，我搬家賣房子，又請她做經紀人，一買一賣，她賺的佣金比起聖誕卡，後者就微不足道了。不可否認的是，聖誕卡已漸漸成為商業廣告的工具。

最近這幾年，隨著科技進步，電子郵件或電子卡片已經逐漸取代傳統的聖誕卡，雖然新科技迅速、方便、省時、省力又省錢，但總是覺得少了那份親切感，以及窩心的溫暖。還記得當年離鄕背井在外讀書時，每逢聖誕節 都會寄卡片給父母及親朋好友，帶上問候與祝福；同樣的，我也期盼著打開郵箱時的驚喜。

小時候喜歡收藏聖誕卡，尤其是撒了銀粉的卡片，除了覺得卡片圖片特別可愛漂亮，更多是感覺它代表了溫暖與美好。那時候常常憧憬著圖片中的小屋，外面銀妝粉飾，屋裡暖暖的火爐，全家歡樂聚在聖誕樹旁，多麼幸福美滿。

如今有了自己的家庭，家裡每年都會布置一棵聖誕樹，樹上掛滿了小飾品及聖誕卡，這些卡片都是孩子歷年來在學校做的手工勞作，上面記載著他們成長的歷程，歲月的痕跡勾起許多童年回憶。

隨著年齡增長，聖誕卡上的圖片已不再是焦點所在，更多是它所捎來的信息，特別是那熟悉的字跡，即使是幾句問候語，也覺得特別親切溫暖；打開卡片，一看到字就想到人，這是當今電子郵件或電子卡片所無法傳達的訊息，也是最令人懷念、珍惜的部分。

趁著還有空閒，不論是用什麼方式，別忘了寄張聖誕卡給你的至親好友，帶上歲末年終的問安與祝福。