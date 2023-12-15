自家設計的卡片，簡樸的畫面，表達冬日的祝福心意。（圖：作者邱秀文提供）

聖誕節 與新年接近，在自助洗衣店、信箱旁、捐換物小櫃、書店 外透明送拾籃等，總見到放著供人自由拿取的各式卡片，有聖誕形象、宗教祈福、自然風景、趣味圖案、和平慈善、華麗裝飾，以及塗鴉描繪等，多年來，我幾乎沒有看過相同的設計。令人印象最深的是，有人體貼地在信封上貼了郵局特別發行的「永遠」（forever）郵票，意味送卡片的人希望拾卡者把季節祝福寄出去。

選買卡片、寫上文字、簽名、再到郵局買郵票寄出，過程雖然不算太麻煩，但現代的人似乎愈來愈少這樣做了，很多人認為這是較有閒暇的老年人懷舊專利，新世代恐怕只會發便捷及時的電子卡、簡訊或手機設定按時發送祝賀。

台灣歌手羅大佑有一首歌「光陰的故事」，有段歌詞寫著：「發黃的相片，古老的信以及褪色的聖誕卡，年輕時為你寫的詩，恐怕你早已忘了吧」。每回聽這首歌，便會想起年幼時，台灣的印刷業沒有很發達，也缺少本土設計師，每次看到國外紙質精美、圖案繽紛的卡片，格外羨慕，殷切地希望可以擁有。那時家住天主教堂旁，外籍修女便把她們國外親友寄來的卡片，留下文字部分，把圖片送給我們小朋友，她們簡直就像畫片上的聖誕老人。

我去文具店買了白色的硬紙卡，然後把修女給的圖像修剪拼貼，黏在白卡 上，除了送給同學、老師，剩下的自己留下做紀念。有時，同學會把各自擁有的卡片帶來，我們利用課餘，在教室外辦個小小的卡片展，各自訴說對卡片的喜好或收到卡片的感受，或是交換彼此珍藏的小卡，那上面有著情感和夢想，這也算是一種慶祝儀式，即使不記得卡片上寫了什麼，但始終不忘青春時互贈互享的純真幸福感。

這些年來，卡片愈收愈少，但仍有朋友寄來卡片。有一個老友，把她出遊時拍的照片，自己印製成賀卡，每次收到，都能想像她按快門的剎那，那種澎湃的靈感成為定格的喜悅，那股躍然紙上的創作激情，同時也鼓舞了我。還有一位朋友，會在樸素的卡片上寫一篇短文，他說文章寫好了，不一定要發表，寄給友人看看也很好，主要分享一種從容淡定的心情和生活態度。

我家孩子有時有感而發自製節日卡，有一年，看了一部韓國電影「詩」，該片曾得到坎城影展最佳編劇獎，全片敘述一位歷經悲慘家變的老婦人，幾乎一無所有，而她又開始出現失智現象。全片緩慢的節奏，象徵生命漸漸流逝，但老婦人不放棄對生活的希望，她報名參加寫作班，開始練習寫詩，讓生命力的延續藉由詩情來發揮。於是，孩子設計的卡片，以表面平靜的藍白山巒、輕柔的飄雪，去傳達詩意中內蘊堅強的力量和生機，簡樸的畫面，表達對外弱內強者的祝禱和敬意。

住家附近一家開了三十四年的印刷店，最近宣布歇業，店家把大批用不完的信封、信紙、資料夾、各色各樣紙張，還有聖誕卡等，放在門口任人免費拿。老闆娘微笑說：「歡迎大家盡量拿，希望讓紙上的祝福延續。」第二天再經過該店，也許是因為季節緣故，發現聖誕卡都已被拿光，但也可能是老闆娘的祝願心聲被眾人接收到了，這是我今冬收到的第一張充滿人情味的街頭卡片。