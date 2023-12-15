大白菜是中國北方人的長青菜，一年四季都要吃它。秋天是大白菜收穫的季節，在經濟還不太發達的時代，每當這時候，北方人都喜歡多採購一些來儲存，並在深秋醃製成酸白菜以備在冬天食用；生活還不富裕的年代，普通人家在秋冬兩季，幾乎是天天吃大白菜燉土豆或是酸白菜燉粉條，很難有一點肉腥味，那時我最不喜歡吃的就是大白菜和酸菜。

來到美國，每家超市貨架子上都擺著大白菜，我很少買，偶爾才會吃。有一天，我看到超市貨架上擺出了東北酸白菜，標價三美元左右一袋，裡面水菜混合只有一磅重。我最不喜歡吃的酸白菜在美國竟然這麼貴，幾年沒有吃它了，我會醃，所以自己買幾顆大白菜回家醃製。我到餐館要來一個醬油桶，刷洗完後，裝入幾顆處理乾淨的大白菜，接著放在後院的大樹下。

一周後，酸溜溜的鮮味傳到我的鼻子裡，哇！味道不錯，我拿出一顆去煮了晚餐。可能是好久沒有吃了，覺得特別香，那一大碗酸菜白肉燉粉條統統進了肚。餘香猶存，我立刻想到了幾位北方朋友，於是把桶裡的幾顆分送出去，朋友們大喜，連聲稱讚：「太好了。」

朋友們的喜歡激起了我常醃製酸白菜的熱情，每隔一段時間，我都要醃製一些分送給朋友們嘗鮮。在美國大家都很忙，很多人不願花時間去醃製；我也忙，可是我喜歡忙中偷閒，做一些家鄉風味菜與朋友們分享。

有一天，我給遠在外州的超市老闆送樣品到配貨站，想到他也是北方人，就帶了一顆酸白菜過去；出乎意料，他回信息說：「你的酸白菜太好吃了。」同時他還詳細講述了他燉酸白菜的程序與添加的配料。他太太不吃肉，他沒有按照北方人的習慣做酸菜白肉燉粉條，而是將酸菜用油炒軟，添入骨頭湯，放入粉條，快燉熟時加入牡蠣。

聽他一說，我也要學他做一頓海味的酸白菜粉條了。他與他的太太都喜歡吃酸白菜，我告訴他：「我又醃製了，過幾天帶過去。」他聽後很高興，還過意不去地要付錢給我。天啊！送幾顆酸白菜還要付錢？我連連謝絕，他說：「你花錢買白菜，花時間醃製又花油錢送來給我，我怎麼能平白無故接受？」我告訴他：「大白菜是最便宜的蔬菜，我花點時間加工一下，給朋友們品嘗，我自己也換換口味，大家都其樂融融，哪能談錢。」他還是堅持要付錢，並說：「你不收錢，我們不好意思再拿了。」

我說：「不要客氣，聖誕節 快到了，沒什麼禮物好送，就送你與太太都喜歡的酸白菜吧！哪有送聖誕禮物還收錢的。」我們都笑了，他連聲說：「送大白菜好啊！白菜是百財，吉祥之物。」

白菜的諧音是百財，是北方人的吉祥寓意，許多工藝廠家還雕刻出各種材質的白菜雕塑出售。此外，許多商家在開業前，也會特意買來白菜造型的雕塑擺在前台，寓意百財進門、生意興隆。廉價普通的大白菜，卻有著富貴的桂冠，它本身又含有清熱解毒的藥理作用，難怪北方人一年四季離不開它。

我的這位超市老闆朋友，擁有幾家大型的副食品超市，經營著全世界各國的美味佳餚，可是他與太太卻仍喜歡吃家鄉風味酸白菜。什麼叫思鄉之情？美不美家鄉水，香不香家鄉味，一個人的根，奠定了飲食文化與喜好，不管走到天涯海角，都會永遠延續著家鄉的味覺習俗。