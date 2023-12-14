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費城南十三街奇蹟

侯文俊

今年十一月的第四個星期六，也就是感恩節的周末，我們全家驅車前往南費城參加「南十三街奇蹟」（The Miracle on South 13th St）的開幕之夜街區派對（Opening-night Block Party），為今年的聖誕季節拉開了美麗序幕。

二十多年來，費城塔斯克街（Tasker St）和莫里斯（Morris St）街之間第十三街第一千六百街區的居民，用賓夕法尼亞州璀璨豔麗的節日裝飾和燈光，來美化自己的家園。這個傳統發生在每個感恩節周末，一直持續到元旦，年度傳統讓這條十三街街區，成為每年費城著名的聖誕觀光景點。

當晚的亮點是首屆的年度人物遊行，這個活動由聖誕老人帶領，他乘坐了一輛老式紅色皮卡車優雅地抵達，接著一輛色彩繽紛的小火車帶領孩子們穿越該地區。整個現場愈夜愈熱鬧，大家在聖誕老人與小火車的簇擁下，將此次二○二三年街區派對的氣氛炒到最高點。

另外，主辦單位並提供免費的聖誕老人合照、臉部彩繪和氣球藝術，還有小吃、熱巧克力和其他甜美的節日美食，並播放經典聖誕歌曲，整個街區人山人海、熱鬧滾滾，像是一場小型的嘉年華會。

費城曾是美國的第一任首都，南十三街光彩奪目的燈光走廊，不僅使這座充滿歷史的名城，煥發出迷人的風采，更讓我們全家在冷冷的寒夜裡，度過了一個暖暖的夜晚。

費城 觀光 氣球

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