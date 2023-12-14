美國過了十一月底的感恩節，商店就開始促銷聖誕禮物，到處充滿聖誕裝飾，收音機和電視機都是聖誕歌曲，我的生日是在十二月，總是被聖誕節淹沒。小兒靖靖事先告知帶我出去吃飯，但細節保密。他在晚上五點半下班回家，帶來裝有十二枝長莖玫瑰花的大花瓶、兩張生日卡片、一顆大氣球。六點一刻開他的白色寶馬跑車，出發去華府特區 城中心（City Center DC）看聖誕燈飾，在入口處路旁泊車。

我問靖靖：「現在就去吃晚飯？」他說：「不是，我們要逛馬路一個多小時，等餓極了才去吃大餐。」我瞄他一眼說：「好吧！走。」幸虧穿了低跟靴子的我，如先知般有備而來。

我是路癡，只能跟著他閒逛，此時名牌店都已打烊，但是行道樹都掛滿小燈泡，滿街的黃澄澄燈光，一樹又一樹匯成燈海，像黑夜裡的黃金，輝煌華美又神聖莊嚴。遊人如織，有情侶、合家歡、老年夫婦、朋友，處處傳來笑聲，夾雜照相咔嚓聲，然後我們走去七街中國城入門處的牌坊，接著經過巍巍聳立的國立詩學藝術館，轉角處是攤販集市，燈火通明，音樂震耳，美食滿街，客人摩肩接踵，每個角落都散發節慶喜氣，高大的JOY和麋鹿立體雕塑前，排滿照相的大人小孩，歡騰跳躍。靖靖拉著我拍照，只及他肩膀的我咧嘴大笑，看手腕的iPhone顯示，已走了八千步，自己覺得好厲害。

八點十五分走進CRANES（鶴）餐館，靖靖訂了兩人份Omakase套餐，意指廚師無菜單即興料理，總共端出十道精緻的菜餚，其中的金針菇湯、明蝦沙拉、鱖魚魚籽燴、小牛排、鴨脯肉、豬肉捲、天婦羅、鮮蚌條、炒米綫、巧克力慕思，令我的味蕾如坐蹺蹺板，翻騰蹦躍。因爲是廚師的即興菜，日後若複製，色香味也會不同。

我看著眼前的ABC帥哥，他一向話不多，卻一反常態跟我細細解釋每道菜的内容，他説：「媽咪，平時都是您照顧我，今天是您的生日，我要照顧您。」很意外他會表現溫柔體貼，這大概是他能説出的最佳美言賀詞。

回想他十六歲時，曾參加美國台灣代表處婦女會母親節 徵文賽，他獲得了第一名，其中有一段說他嬰兒時喜歡吃煮爛的洋葱絲，隔天全身洋葱味，猶如一顆大號洋葱，惹得媽媽著急地找醫生；還寫說他生病咳嗽時，媽媽坐在沙發上抱著發燒的小身軀徹夜貼胸睡，他才痊癒。頒獎典禮時幾位媽媽評審員致詞時表示，她們是含著眼淚，微笑看完他的文章，認定他是母親的小天使 。

時光飛逝，小天使長成大天使，小手變大手，保護媽媽過馬路，為媽媽添加衣服，開車送媽媽去陌生的地點。

記得他出生的那一刻，深邃的瞳孔裡有我的臉，瞬間讓我的母愛如火山爆發，熊熊火焰融化了我，擁緊那個纖小身軀，在人生的長河中再也沒有鬆開過。二十一英寸的小靖靖長成六英尺的大靖靖，就是老天爺給我此生最好的「生日禮物」。

吃完最後的3D巧克力慕思，服務人員送我一片芝士蛋糕，上面點著蠟燭，我許下心願，希望違和的先生，他的眼睛早日康復，眼前的大帥哥前途無量。此時是晚上十點半，追著天上「火星伴月」回到家已是十一點，從冰箱取出他帶來的奶油蛋糕，匆匆唱完生日歌，帥哥必須立刻回自己家，只好放回冰箱，留待隔日再吃。幸福的漣漪無限擴大，整晚的點點滴滴，記憶與時光甜蜜交融。

該夜我美美地進入夢鄉，夢到抱著襁褓中的嬰兒，少婦的臉上漾著微笑，哼著「睡覺啊！睡覺，小星星眨眼睛，大月亮笑迷迷，雲朵像棉花，睡覺啊！睡覺。」