去年四月，去西雅圖 旅行期間，特意抽出一天瀏覽著名的奧林匹克國家公園。清晨從西雅圖中心的旅館出發，沿著五號公路向北，隨後搭乘渡輪，抵達安吉利斯港（port angeles）。

奧林匹克國家公園的遊客服務中心，就設在安吉利斯港，我們諮詢旅行計畫時，工作人員首先問準備停留幾天，回答一天，隨即介紹了幾個步道和瀑布。時間尚早，並不想馬上離開，便在海邊散步。

海域上停留著一艘巨大的郵輪，我們一直沒有選擇郵輪的原因，是以為郵輪是老年人的旅行方式。此時望著靜靜停泊在海水中的巨大郵輪，突然有一種想坐郵輪的衝動，笑問丈夫我們是不是開始老了？才會漸漸喜歡這種慢節奏的隨意漂流，可在甲板上悠閒漫步，到沙灘上曬曬太陽，不用趕飛機、火車，也無需自己駕車，如果搭郵輪的話，住宿、交通全都可解決，不失為一種很好的選擇。

安吉利斯海灣水面開闊，波瀾微漾，泛起道道白色的水沫，迅速被藍色的海水吞噬，隨即再次倔強地吐出白沫，周而復始。海水是淡淡的藍色，在柔和的淡藍色裡泛著微弱的灰色，波光如鏡，似一幅微微抖動的藍灰色絲綢，柔軟又文靜。海和天連成一片，在遙遠的地方合為一體，無垠無涯。

午後，開車去奧林匹克國家公園，沿途風景優美，道路圍繞一座大湖而行，湖光山色，迷霧茫茫。中途有停下來賞景的地方，站立之處，是湖水的分割線，一邊灰色、一邊藍色，腳步移動，分割線亦步亦趨，是有趣的自然現象。

到了奧林匹克國家公園，找好停車位，便開始進入步道。穿過一個山洞，突然就被一片層層疊疊的綠色包圍，草是綠的、樹是綠的、植物是綠的，樹根樹皮被翠綠的青苔覆蓋，也是綠的。綠色世界，滿眼皆綠，而且是那種純粹到極致的綠，似乎被刻意塗抹過的綠，甚至是有些怪異的綠。

行走在綠意盎然的草叢間，抬頭仰望綠意幽幽的參天大樹，側眼一瞥掛滿茸茸青苔的粗壯樹幹，還有那些斷枝殘根，以各種奇形怪狀之態橫陳於路邊、頭頂、水中，也都被塗上滿滿一身碧綠密實的青苔，竟然心生懼意，不敢直視，快步穿過。

步道時而平坦寬闊，可以大踏步前行；時而狹窄，只容一人穿行；時而需要登上階梯，往上攀行。路面時而潮濕，布滿青苔，一不小心便會打滑。其間穿過許多小木橋，有些橋面搖晃，戰戰兢兢。林間傳來水流聲，忽遠忽近，似有似無。往深處走，流水聲愈來愈響亮，丈夫說瀑布快到了。

最後穿過一座小木橋，走到山腳下，台階陡峭，直立而上。我犯了懼高症，打了退堂鼓，丈夫一人上去，我則在山腳下的木橋邊拍照賞景，聽瀑布水聲。大約半小時後，丈夫走下來，讓我看瀑布的視頻，只見一縷水流穿過山間石壁，清冽地落到山澗，水聲嘩嘩。

奧林匹克國家公園一日遊，雖然短暫，卻也意味無窮。如今回首，依舊記得那片柔軟如綢緞的藍色大海，還有那層層疊疊滿眼的綠。