今年夏末我去德國 住了一個半月，除了遊覽觀光客必訪的法蘭克福、慕尼黑、伍茲堡、天鵝湖堡及二千年古城Trier外，我覺得北約 軍事人員駐紮的Kaiserslautern，以及我住的Otterburg各有特色，值得介紹。

在地圖上意外發現歐洲少林寺，竟然位在我們住的小鎮Otterberg，好奇下我們決定探訪。在一個秋高氣爽的周末，開車曲行在蜿蜒小道，穿過了一片片青翠草原，終於來到目的地。

因為是周日沒有什麼遊客，只有少數的志工簡短地讓我們看裡面的佛堂、練功室及餐廳。據志工說，這裡原是一家小旅館，被買下變成修道院，此處沒有寺廟，只是修道院，供來此靈修及修練功夫者使用。學員學習佛道儒三教教義精神，並學習武術氣功，志工食宿免費，但負責清潔管理整個修道院的日常生活。

我看了一下佛堂，感覺更像藏傳佛堂，回去Google查詢，看YouTube有些介紹這裡的影片，方丈是釋恆義，一九八二在柏林出生，獲得碩士雙學位，父母希望他從事商業管理，但他堅信自己要做自己喜歡的事，可惜我臨時來拜訪，並沒遇見他。環顧四周，歐洲少林寺位於丘陵森林中，十分安靜幽美，的確適合靈修用。

Kaiserslautern人口約十萬，外加四萬五千名北約相關的軍事人員，每年帶給這城市十億美金的歲收。在冷戰時期，Kaiserslautern曾是美國海外駐軍最多的地方，現在北約軍事人員駐紮在這個城市，也帶來多元的文化和餐飲。

有趣的是，我在這裡至少看到三間波霸奶茶店，看來歐洲人也愛喝這款「台灣之光」的飲料。Kaiserslautern城中周末剛好有音樂會，人潮很多，大家坐在露天咖啡 座，喝著啤酒、聽著音樂，可惜香菸、雪茄味不時飄來，不像在美國，德國的公共場所並不禁菸。

從法蘭克福到Kaiserslautern市區，還是偶爾可見到地上有垃圾。關於垃圾問題，這一點日本可說是最乾淨的國家，不管城市或鄉下幾乎都是一塵不染。這時我不禁懷念起我住的南加，全年陽光普照，街道寬廣清潔，住宅區整齊乾淨，戶外百花齊放，商業區也十足現代化，連車子都比德國寬大。

目前所見的德國，除非是高速公路，不然都只有雙線道。車子比較小，較容易相向而過，所以我個人認為還是住在美國舒服，去歐洲看文化，在美國則看文明。

在深秋中，我結束了二個月的中歐旅遊，除了在德國住一個半月，我們還玩了奧地利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、匈牙利和捷克，還搭乘了萊茵河、多瑙河的郵輪，參觀了各國皇宮、古堡、博物館、大教堂等古蹟，聽了許多國王與皇后的傳說。

其實歐洲各國深受羅馬帝國及天主教影響，除了語言、文字不同外，整體文化都很相似。皇宮、古堡及大教堂的建築及雕塑，對我來說都很像，飲食也差異不大，不外乎麵包、香腸、火腿、起司、橄欖、啤酒和葡萄酒。

這幾個國家主要是由日耳曼和斯拉夫民族構成，唯一的異族是匈牙利人，它是亞洲遊牧民族匈人建立的帝國，但是經歷了一千年的民族融合與混血，人種長相已經更像歐洲白人了，也因為如此，我對匈牙利更有興趣。

匈牙利首都布達佩斯太漂亮了，當初雖是亞洲人建國，但深受羅馬天主教和土耳其回教的影響，在文化上非常有特色。

在歐洲旅遊每天要走很多路，因為這些古蹟景點都是石板路，大巴士是開不進來的，經常在景點的廣場上，可看到許多有特色的露天咖啡廳和酒館。

在觀賞歐洲的建築、雕塑、音樂和美術之美，除了讚嘆他們文化底蘊的深厚之餘，我常想歐洲人在璀璨精緻文化的長期薰陶下，很難沒有氣質或品味。歐洲女人常留著個性短髮，隨便配個圍巾或帽子，坐在露天雅座，優雅得啜著咖啡、抽著薄菸，都是一道風景。