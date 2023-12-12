在美國大學教書三十年，教過的學生不計其數，對於考核他們的學習成果，除了口試外，最主要的方法就是筆試。

對於試題的設計我算是嘔心瀝血，不僅隨著班級人數的多寡，也會因為所學的科目而有差異，例如五十人以上的大學部班級，是以選擇題和是非題為主；二十人以下的研究生班級就要參雜解釋名詞和問答題，偶爾有十分左右的獎勵題。

學生一般會以為選擇題和是非題比較簡單，其實不然，因為這種考題給分沒有緩衝的餘地；而問答題只要他們的答案與正確解答沾上邊，我多少會給他們一些分數。

有些學生會帶小抄、偷看鄰座同學的答案，或者遞紙條作弊，這些都算是傳統的作弊方法，我在監考時會不停地走動視察，如此防止作弊對於一般的學生效果尚可。然而，道高一尺魔高一丈，隨著時代變遷和科技進步，學生作弊技巧日新月異，還好對於作弊的同學，總有人看不慣所以會來向我打小報告。對於被指控作弊的同學，我便會特別觀察。

為了防範未然，我會特別在試圖作弊的同學左右不停地走動，讓他坐立不安。有一次，有學生把小抄事先輸入多功能電子表，考試時假裝看時間而啟動小抄。我上前詢問，他的回答是看時間，為了杜絕他的念頭，我索性在考試時間幫他保管手表，並且主動提醒大家剩餘的考試時間，從此之後，那個班再也沒有人利用電子表作弊。

有一次被控訴作弊的大學部學生是資優生，考試時他經常坐在同一排最後的位置，而且時常最後交卷。雖然我注意觀察卻看不出所以然。我靈機一動，在期中考發完試卷準備開始考試時，要求他跟坐在最前面的同學調換位置。黔驢技窮的他，很快地在十分鐘內交卷，得了F成績，可憐兮兮地在考卷上求饒。不過有實力的他，從此用功讀書，在期末考得了A，最後以C勉強通過大學生物學科。

為了節省監考大班大學生考試的精力，同樣的考試我設計兩套試卷，交給相鄰排的考生，因此左右偷看的可能性大減。不幸的是，對於遙控的集體作弊還是防不勝防。有一次，一位品行良好的資優生在考完試後偷偷地告訴我，她受到班上坐在相隔很遠的另一位體格壯碩的資優生脅迫，要她在考試時，利用電子裝置攝像提供答案。由於事過境遷，而且控告人不敢作證，加上凌霸者的考試結果與平常無異，所以我就沒有追究了。

在大學考試作弊已是屢見不鮮的事，所用的手法日新月異，為人師表的我們不應該司空見慣而姑息養奸，除了與同事交換心得、研究有效的預防措施嚇阻學生作弊外，尤其是針對一些知名的特定學生更應注意。學校教務處也應該定期提供有關研討會，再教育教師人員如何防止作弊，同時讓他們知道學校能提供老師們哪些保護措施，支持他們能更積極地遏止學生作弊歪風。