我在四十多年前住過紐約，今年十月來紐約舊地重遊，曾經走過不少地方，然而印象卻已模糊，再說四十多年的變化，是無法想像的。

下了飛機先去紐約市區遊覽，曾經常在世貿大樓下的地鐵 穿梭著，轉換車程趕著上下班的日子，如今都成了往事，看到的只是世貿倒影虛空，時光的轉變讓人深感無奈。

既是來紐約旅遊，就帶著輕鬆愉快的心情遊覽吧！導遊帶著我們去紐約州 的手指湖公園，這公園很奇特地坐落在紐約舒勒縣，塞內卡湖以南的沃特金斯格倫村， Watkings Glen State Park以峽谷著稱，萬年來經水流侵蝕的岩層形成特殊景觀。

峽谷深達四百英尺，在冰河 時期經過冰河主流侵蝕出來的塞內卡峽谷，它的支流形成峽谷較高的底部，在岩層上造成的落差形成了急流與瀑布。

穿過一片小樹林就看到一座橋，走到橋中就聽到水聲，低頭往下看，是一條又深又長的潺潺小溪，下面有許多遊人在走動著。過了橋就有三座步道，我們選擇印地安步道行走，踏上小徑，兩旁茂盛樹木已變黃的樹葉，襯托著秋天景象，格外迷人。

沿著小路往下走，不一會兒就到了峽谷，順著峽谷步道而下，兩側的岩石是層狀的，形成很好看的流線型峽谷。靠近溪流旁有蜿蜒的階梯和石造橋可行。不遠處看到有水簾洞般的瀑布，從遠處眺望，只見瀑布從山崖上直瀉而下，彷彿是一簾白綢臨空灑下。

沃特金斯格倫公園原是私人經營，在一九○六年被紐約州收購，最初由美國風景和歷史保護協會管理，自一九二四年以來，它一直由紐約州公園娛樂和歷史保護辦公室的手指湖地區來管理。這座公園可算是天造奇觀，可看到激流瀉谷水生煙，更可聽見聲若隱雷綿不絕。

走進瀑布後方，我埋頭看著腳下的水灘走著，沒注意到上面凸出的岩石部分，一頭撞到岩石把我驚嚇一番，還好額頭沒碰破，不然這趟旅遊就會縮短時間了。

順著溪流往下走，驚嘆兩邊特殊地質的山崖，如刀切般的工整大小岩石層，落差形成了急流與瀑布，涓涓細流瀑布自然流瀉，像似一幅漂亮的圖畫，高懸的岩石盤旋整座峽谷。整個峽谷旁有許多茂密的樹木，沿途的石階，時有水灘時是乾燥，岩石的凹凸看得出來岩層萬年來受到水流侵蝕，反而造就出許多美景。

遊完峽谷，令人驚嘆大自然的鬼斧神工，每一處都是最佳攝影景點。一個下午的峽谷遊，拍了許多照片，願把這美好的記憶都裝進自己的腦海裡。