老美朋友威廉姆斯日前過生日，特地邀請我參加他的生日派對，派對是在波莫納Golden Corral自助餐廳舉行。中午十一點多，我買了一個蛋糕，寫上「威廉姆斯生日快樂」字樣，便興沖沖地開車上路了。

我從蒙特利公園市 駛入六十號公路，由西朝東，按GPS指引的方向急駛而去，路況還算順暢，二十多分鐘即駛出高速公路，再開車爬上一座山頂即抵達目的地。但下車一看，我傻了，眼前建築物竟是一個大倉庫，這是洛杉磯東區鑽石吧市屬地，顯然已誤入「歧途」，GPS領錯航了。

我立刻重新開啟GPS，又輸入這家自助餐廳地址後再出發，上六十號公路繼續前行，又經過七十一號公路，多開了六點六英里後，終於抵達餐廳。

當我走進餐廳VIP包廂時，生日派對已經開始，我足足遲到了二十多分鐘，不免有點尷尬。但我靈機一動，向大家解釋說：「對不起，今天我的GPS感冒了。」一句話把大家逗樂了，我又請服務生點燃生日蠟燭，並切生日蛋糕，還帶頭唱起生日快樂歌，這才讓我從遲到尷尬的僵局中解脫出來。

無獨有偶，上星期天，我朋友梅麗莎的房地產公司開業，約我中午十二點參加剪綵典禮。新地產公司在亞凱迪亞 市漢廷頓大道上，離我家僅二十分鐘路程，我把地產公司地址打入GPS，即駕車上了十號公路。

車子下了十號高速公路，我才發現，明明是四一一東漢廷頓大道，GPS卻偏偏把我帶到西九○○號漢廷頓大道，那是一棟中醫大樓，兩個不同地點，一個在東，一個在西，路程相差甚遠，給人一種南轅北轍的感覺。另外一位朋友也跟我一樣，遭遇GPS同樣的戲弄，我不得不感嘆：「唉！GPS又怎麼了？」

新科技時代日新月異，大家開車出門常靠導航系統GPS引路，駕駛人開車才有了方向。朋友曉蘭開車出門必會打開GPS，以致離開了GPS，她的方向盤就不知要轉向哪裡，久而久之，她就不認路了，成了標準的路盲。實際上，GPS有時會出現死角，也會出錯，讓你開車摸不著頭腦，產生霧茫茫的感覺。

前年，我們加州 有一位司機的GPS導航系統失靈，竟把他引導到一條險峻的山路，在太浩國家森林大雪中被困了7天。救援人員追蹤他的手機，並動用直升機才將他從雪地救出來。可見駕駛人如果盲目地跟著GPS走，有可能會讓自己身陷險境，搞不好還會弄出人命，值得警惕。

綜觀GPS導航系統出狀況，原因是很多方面的。首先，新科技在操作過程中，難免會出現偏差失誤，GPS也是如此，諸如導航儀信號弱、定位功能差、抗干擾能力欠缺等，都容易造成導航失準；而空中地圖更新不及時，也是導航亂指揮的因素之一。

再說，駕駛人怎樣正確使用GPS導航系統也大有學問，特別是在輸入地址時，一定要鉅細靡遺，不能有半點疏忽。

輸入地址時，路名千萬不要拼錯，路名的標點符號也不能點錯地方；更重要的是，地域的區號碼更不能有誤，凡此種種，都會造成GPS導航系統出錯。

現代人開車出行離不開GPS導航系統，開車時我們要駕馭好GPS，認真使用，讓它能積極發揮良好的功用，成為駕駛人走南闖北的指路明燈。