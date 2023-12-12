我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

有緣與你同遊

查莉萍

鄭大哥，我想對你說，我和我先生能與你一起去旅遊，除了緣分之外，也可以說我們都很喜歡參加你小舅子所籌畫的旅行。

二○一七年三、四月，我們初次相遇在南非，在「觀賞野生動物之旅」回來之後，我很意外地收到你的一份郵件，詳盡記錄我們這次所見到的野生動物圖片和解說，這真是讓我這個懶人大開眼界，同時也開始欽佩你做事認真的態度。

在多次的旅遊中，你和我都是屬於少數喜歡翻山越嶺的狂熱分子。在北義大利，我們沿著山路直奔山巔，遠眺科莫湖（Lake Como）附近的三江匯流；在中東約旦，看過佩特拉（Petra）的「寶藏」（The Treasure）之後，你我和另外三人，決定繼續前往更高處的修道院攀登。只記得當我氣喘吁吁踏上最高觀景台時，你竟然先我一步抵達，正在好整以暇地觀賞佩特拉遠近奇特的景觀。

我們也是這一群同遊裡，好奇心特別重的兩個人。不記得我們的東歐之旅，在多瑙河的水道上航行時，是否有河閘（lock）？但我明確地記得，當我們的船在蘇伊士運河（Suez Canal）上航行時，要通過好多河閘，你和我永遠是早早就等在船頭興奮守候的人。更別說，在聖彼得堡（St. Petersburg）時，我們隨著導遊夜訪一家小酒館，女店主盤中那一杯杯晶瑩剔透的伏特加酒，你和我更是躍躍欲試。

今年五月，我們好開心又一起暢遊土耳其的「神奇世外桃源之旅」，在這個橫跨歐亞大陸的古老文明國度裡，我們參觀了不少世界遺產、考古遺跡和博物館，也在卡帕多西亞（Cappadocia）坐上期盼已久的熱氣球。就在大家在小船上欣賞那像綠松石般顏色的地中海海水時，你竟然因下水游泳而不幸往生。

鄭大哥，你雖然已經過世，但回想起我們同遊的種種，我覺得這是我們的緣分，更是我先生和我的福氣。

義大利 蘇伊士運河 博物館

上一則

學習中文

下一則

GPS感冒了

延伸閱讀

抗議COP28無進展 威尼斯大運河遭染綠

抗議COP28無進展 威尼斯大運河遭染綠
巴拿馬、蘇伊士運河同陷危機 部分禮物恐趕不上聖誕節

巴拿馬、蘇伊士運河同陷危機 部分禮物恐趕不上聖誕節
華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資
三江公所送暖 捐款非營利機構

三江公所送暖 捐款非營利機構

熱門新聞

老狗與小狗都老了

2023-12-06 01:12
作者荊棘和丈夫海諾在家中合影。（荊棘．圖片提供）

來也空空，去也空空

2023-12-03 01:02
江長芳∕圖

人生的第一張機票

2023-12-06 01:02
二○一八年聖誕節演唱會，第二排左五為葉本秀，左四為作者。

我們的歌

2023-12-06 01:00
「歸妹圖」不僅是張大掐名作，畫作背後隱藏的故事牽起俞大綱、張大千與郭小莊、林懷民等台灣文化名人，橫跨繪畫、京劇與現代舞蹈，一幅畫等於一頁台灣文化史。（圖：羅芙奧提供）

一幅畫隱喻台灣京劇現代化 張大千「歸妹圖」647萬落槌

2023-12-03 01:30
顏寧儀∕圖

中國筷子

2023-12-11 01:02

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？