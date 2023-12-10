王師傅在讓醫生做完鑑定後，我推開門走出診所，只聽到他在後面嘆了一口氣，自言自語地說：「唉！我這是為啥？來美國簡直受罪。」

像王師傅這樣因工受傷的人其實很多，我是一個持證照的醫療翻譯，這些年接觸到許多從中國來的人，他們因語言障礙，選擇一些像翻修、搬運、照顧長者、司機、餐廳等行業的勞力工，但在工作中，很可能因為意外或者職災，導致健康受損。幸運的人經過治療或許能恢復，但無法與正常人相比；不幸的人會因著截肢等因素失去工作能力。另外，還有一些人留下不可逆的病根，導致被慢性病折磨，甚至得了憂鬱症。

意外受傷是不可預測的，但其中夾雜著雇主的疏忽。病患A的遭遇是被雇主逼迫，使用已經有些問題、不牢靠的梯子登高取貨，後來梯子坍塌他摔下，導致手指骨折。病患B的遭遇是雇主沒提供高梯，讓員工站在用桌子及椅子搭成的克難架子油漆，重心不穩摔下來，導致背部骨頭錯位、小腿骨折。病患C的遭遇是他告訴雇主，木墊已經堆積太高不安全，但雇主當沒聽見，木墊終於承受不住重量倒塌壓傷員工，導致員工肩部韌帶斷裂。

導致勞損有多項因素，除了超時工作、不給休息時間外，有些中國雇主還欺壓中國人；病患D老實良善、吃苦耐勞、做事認真，他的遭遇是在老闆「唯你是我心腹」的慫恿下，還得負責幫老闆採購家中的雜物食品，長期的忙碌，年紀輕輕就落得一身的病痛；病患E是快賣店的唯一員工，一天工作十二小時，大小事全包，可想而知，不患病才奇怪。

在許多案例中，還有一種狀況是新移民不了解美國的商業體系，碰上苛刻狡猾的雇主，而耽誤了病情。

美國的勞工 法規定雇主要買工傷險來保障員工，萬一意外受傷，保險 公司得支付員工相關醫療費 用及工資補償，有過申訴案件的雇主，其保險費用在下一年就會增加。因此，當有意外發生時，有些雇主想私了，或是根本不告知員工相關申訴權利，反而叫員工去看家庭醫生，更惡劣者想推卸責任，等到員工到處打聽找了律師後才開始治療，但已經錯過最佳治療時機。

美國雖有工傷險體制，但整個申訴過程冗長又令人沮喪，但凡病患看專科醫生、做物理治療、照片子等，每個步驟都得經過保險公司的批准。有時他們還會罔顧醫生的請求，不予批准。在醫生或律師的要求或上訴之下，來回折騰，病人痛苦不堪。這時，保險公司會要病人去看第三方鑑定。醫生鑑定完寫報告，建議病人得照磁核共振或掃描，甚或手術，小的保險公司有時仍然拒絕。

懷著極大夢想來美國，若沒有機會接受這裡的教育，進入勞工市場的中國人要特別注意工作環境與自身權益，若雇主的行為危及到自身的安全與健康，沒必要賣命失了健康、留下遺憾。辛勤的勞工們，你們所受的遭遇我都懂，我向你們致敬了。