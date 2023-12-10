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酒莊賞秋行

黃彥琳
依山傍水的杜克尼酒莊。（圖：作者黃彥琳提供)
依山傍水的杜克尼酒莊。（圖：作者黃彥琳提供)

素來號稱「戀人天堂」（Virginia is for lovers）的維吉尼亞州，秋天的景色浪漫多彩，出門就令人驚豔。往年我們都從大華府地區開車兩個多小時，去仙納度國家公園（Shenandoah National Park）賞秋，但今年想來點不一樣的賞秋活動與地點，於是我想到了酒莊。

我和外子平時沒有小酌習慣，但今年初春參加教會婦女團契舉辦的「熊穴」（Bears Den）半日遊登山活動，讓我首次走進旁邊的酒莊（Bear Chase），這才發覺原來喝酒不是只有酒吧，還有葡萄園農場和啤酒廠的酒莊。酒莊是非常健康的家庭活動，有些酒莊甚至還有兒童遊樂設施（playground），歡迎父母帶小孩、寵物一起同樂。

酒莊除了占地廣袤，而且風景怡人，有的藏在山林間，有的位在湖泊旁、池塘邊，依山傍水遠離塵囂。

維吉尼亞州有三百多家酒莊，光是距離大華府地區一小時以內車程，就超過五十家，有時三、四家相鄰，景致各有特色，不禁讓我興起「酒莊賞秋」的念頭。

從十月底到十一月的周末，只要天氣許可，午飯後我和外子都往酒莊跑，「醉翁之意不在酒」，在那滿眼秋黃，點一杯不到十美元的美酒，就可以享受一個下午「樹樹皆秋色，山山唯落暉」的秋晚時光。

走訪了維州大華府附近二十幾家酒莊後，有幾家深得我心。泥土啤酒廠（Dirt Farm Brewing）是一家位於山腰上的啤酒廠，戶外有不少野餐桌，因地理位置高，視野遼闊，可以鳥瞰平原風光。戶外有些座椅配有火爐，旁邊有給兒童玩的沙坑和playground。

豐收峽啤酒廠（Harvest Gap Brewery）位在遼闊的平原上，黃昏時可以欣賞希爾斯伯勒峽 (Hillsboro Gap) 山脈上壯麗的日落景色。這家的最大特色是以農場淘汰的設備，做成一個頗有規模的兒童遊樂設施，父母可以坐在前方的野餐桌旁，一邊喝啤酒一邊照顧小孩，可謂老少咸宜。

希爾斯伯勒葡萄園和啤酒廠（Hillsborough Vineyards&Brewery）位於山麓下的平原，不遠處是維吉尼亞與西維吉尼亞交界的山巒，秋季時分，啜著小酒飽覽周圍秋色環繞的山巒，景色煞是迷人。

根據我的觀察，啤酒廠比較歡迎全家同樂，因此會有兒童遊樂設施。但只賣葡萄酒的酒莊，則屬於大人世界的社交場所，可以帶小孩去，但他們可能會很無聊。

杜克尼酒莊（Doukenie Winery）是一個讓我驚豔的池畔葡萄園酒莊，酒莊號稱占地四百四十英畝，可以坐在戶外舒適的座椅上，欣賞池塘的野鴨群悠遊，也可以沿著池塘步道散步，欣賞樹林環繞的秋色。這個酒莊環境清幽，入座需要在門口登記，是一個管理相當完善的酒莊。他們名叫Tannat的葡萄酒，近日剛獲得美國葡萄酒協會（American Wine Society）頒發金牌獎。

這個秋天的賞秋行，帶著微醺，醉眼望秋，真是別有一番「楓」情。

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