我和先生初老時，眼看自己經驗足了，在職場上比較受重視一些了，但先生因為身體的緣故，決定提早退休 ，因此我也萌起退休之心。

不過他覺得在退休之前，還是先回報一下母校栽培，所以就回到台灣，在我們兩人的母校台灣大學，當三年的歸國客座教授。

幸運的是，那時台大對美國回去的客座教授非常禮遇，不但分給我們一幢即將拆遷的寬大宿舍，還按時派人來整理庭院、澆花割草，以及清洗屋內地板，所給的薪水也與當時在美國的薪水差不多，因為台灣物價相對便宜，且不必付房貸、車貸，所以手頭更加寬裕。

有了這樣的際遇，我們就相約再重新過一段單身情侶的夫妻生活，把日子變得比較羅曼蒂克一些。那時，華航有一種沒有時間限制的特價機票，從美國紐約到東南亞 各國，若是中途在台灣落地，票價只加美金五十元。所以每到開學，他就由美國先飛到台灣，兩人暫時分別一學期。

分隔兩地時，我們以航空信件互訴相思之情，每天沉浸在甜蜜的氛圍中，等到我有假期，就先飛到台灣與他會合。兩人在台北體驗西門町的夜生活，再一起到東南亞旅遊，這樣每趟只要多花一百美元的機票，就可以一同體會各處的風土人情，嘗遍當地美食。例如日本的東京、京都、奈良及大阪等地，泰國的曼谷和芭達雅、越南的胡志明市、馬來西亞的吉隆坡和檳城，以及印尼的蘇門答臘和爪哇等地，都有我們的足跡。

先生拍了很多各地風景照，我則寫了很多遊記給世界日報刊登，每當在報紙上讀到自己的文章和看到自己拍攝的照片，兩人都心花怒放，高興極了。到了寒暑假期，他就飛回美國，我每次都興奮得像當初約會時一樣，打掃房間、採買食材，煮好家常菜兩人共享，一同重溫以前每周末常去採買及吃館子的時光。有一年，我別出心裁，在法拉盛的喜來登訂上十天的房間，兩人假裝是觀光 客，專門用觀光客的眼光，來審視自己熟悉的城市、街道和商店，真是別有滋味。

有一次我們的老朋友必須留在台灣，我們就自告奮勇替他們照看位在馬里蘭州、靠近水邊的房子，並帶了他們鄰居家的大狗凱西同行，用他們的小船在波多瑪克河釣魚野餐。數年之後，我們再重新造訪時，凱西見到我們的車，大老遠就汪汪地大叫並向我們飛奔過來，當時我們的雙眼立刻充滿了眼淚，心裡更是感動到不行。

我們的初老日子，由先生回到母校台大去教書開始算起，一直延伸到我們以一大一小兩輛車拖著舊船，一前一後把全部的家當搬到佛羅里達去。

初到退休社區時，我們兩人算退休人士中最年輕的，身體還很健壯，先生呼朋喚友出海去釣魚划船，我在家裡使用電腦並種一些蔬菜。有一次，空心菜收成欠佳，還特地請新朋友們來分享「一葉湯」，大家把湯碗裡分到的一片空心菜葉，連湯帶葉喝個精光，彼此一直笑個不停，這些都是我們初老時的美好記憶。